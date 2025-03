video suggerito

Collins soccorre un cane a Miami e chiede l’aiuto del pubblico: Danielle smentisce la sua fama Danielle Collins a Miami ha commosso tutti raccontando di aver aiutato un cane vittima di un incidente stradale. È un gesto bellissimo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Danielle Collins smentisce la sua fama di "tennista più odiata al mondo". La giocatrice americana, campionessa in carica del torneo di Miami, si è resa protagonista di uno splendido gesto, molto apprezzato. È stata la stessa numero 15 al mondo a svelare tutto dopo la vittoria su Masarova che le ha permesso di qualificarsi per gli ottavi dove affronterà Sabalenka.

Danielle Collins stupisce tutti a Miami, gesto bellissimo

Collins infatti ha raccontato al pubblico di casa durante l'intervista post-match di avere vissuto un'esperienza molto triste mentre tornava in hotel dopo aver lasciato l'impianto di Miami: "L'altra sera, mentre stavamo lasciando lo stadio, abbiamo visto questo cane rannicchiato in mezzo alla strada. È stato investito da un'auto". Non è riuscita a restare indifferente Danielle che ha fatto fermare la sua macchina per prestare soccorsi al povero animale: "Ho pensato: ‘Dobbiamo accostare'… Lo abbiamo portato via dalla strada. È in ospedale da due giorni.. Al momento è in condizioni critiche all'ospedale veterinario".

La Collins chiede preghiere per il suo nuovo cane

In virtù di questo Collins ha voluto fare un appello al pubblico, per un pensiero da dedicare al cane a cui ha dato un nome emblematico: "Se tutti potessero dire qualche preghiera per il mio nuovo animale domestico… si chiama Crash, perché è stato coinvolto in un incidente d'auto. Per favore ragazzi, mandate energia positiva al mio piccolo… sarebbe fantastico."

Applausi a scena aperta per Danielle Collins protagonista dunque di scene completamente diverse rispetto a quelle degli Australian Open, quando confermò la sua fama di "giocatrice antipatica". In quell'occasione infatti scatenò il chiassoso pubblico di casa che l'aveva beccata a più riprese, provocandolo dopo la sua vittoria e istigandolo ad alzare i giri. Baci e pacca sul sedere, con tanto di ringraziamento per il ""grande e sostanzioso assegno" che sarebbe stato utilizzato per la sua prossima vacanza. Una situazione poi alimentata dai post relativi alla vacanza effettuata da Collins "alla faccia" di chi aveva pagato biglietto.