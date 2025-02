video suggerito

Danielle Collins mantiene la promessa fatta agli haters: alle Bahamas con i soldi degli Australian Open Collins agli Australian Open litigò con decine di tifosi, loro disse che grazie al premio vinto si sarebbe fatta una ricca vacanza. La tennista americana è stata di parola e ha mostrato la sua vacanza alle Bahamas. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piaccia o meno, Danielle Collins non è una persona banale e quando vuole è sempre in copertina. L'americana agli Australian Open aveva litigato con il pubblico, non si era risparmiata durante e dopo l'incontro, quando aveva usato delle parole forti che le avevano attirate critiche e antipatie (a Melbourne). Disse agli spettatori che l'avevano fischiata che grazie ai soldi incassati avrebbe fatto una vacanza extra lusso. La vacanza se l'è fatta ed ha mostrato sui social cosa ha fatto alle Bahamas: relax, divertimento e frecciatine.

Le polemiche con Collins agli Australian Open

Lei è fatta così. Prendere o lasciare. In campo e fuori vive tutto con la massima intensità. Peli sulla lingua pari a zero. Ha tanti fan e anche tanti haters Danielle Rose Collins, tennista americana di prima fascia, che durante l'incontro di secondo turno degli Australian Open con la giocatrice di casa Aiava ha avuto modo di litigare più volte con il pubblico, dopo aver vinto ha celebrato il successo in modo particolare: baci al pubblico, un gesto poco elegante.

Poi pronunciò parole pesanti come macigni: "Durante la partita pensavo, se sono qui, tanto vale che provi a prendere quel grosso, grasso stipendio. Quindi una parte di questo assegno verrà a destinata ad una bella vacanza a cinque stelle come piace a noi. Grazie ragazzi. Grazie per essere venuti qui e per averci sostenuto stasera. Vi amo. Ogni persona che ha comprato un biglietto per venire a disturbarmi deve sapere che questi soldi andranno tutti ai fondi di Danielle Collins. Forza!".

La meravigliosa vacanza di Danielle Collins alle Bahamas

Il suo torneo è finito due giorni dopo, quando è stata battuta dalla connazionale Madison Keys, che si è poi aggiudicata il titolo. Entrando e uscendo dal campo l'americana si prese una buona dose di fischi. In silenzio non è rimasta sui social, ma poche cose fino al video postato sul suo profilo Instagram. Collins ha calato l'asso e ha mostrato che dalle parole è passata ai fatti. Perché con i soldi del fondo Collins, parole sue, in vacanza ci è andata davvero. Ha scelto le Bahamas, un posto esclusivo. Un video di una trentina di secondi nella quale si vede l'americana in spiaggia a prendere il sole e a bere un drink.

Vacanza con amici e amiche, tutti sorridenti, mare, sole e pure una partita a pickelball, uno sport molto in voga negli Stati Uniti. E un appartamento meraviglioso che arriva direttamente a mare. Nel video Collins è inquadrata di spalle, esce di casa, transita su delle scalette, poi è sulla spiaggia e mostra la sua gioia, mandando così un messaggio ulteriore a quei tifosi australiani.