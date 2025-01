video suggerito

Danielle Collins litiga con tutti agli Australian Open: "Ora fatemi incassare questo ricco assegno" Danielle Collins ha celebrato in un modo assai particolare la vittoria contro Aiava agli Australian Open, vendicandosi del pubblico che la fischiava.

A cura di Marco Beltrami

Danielle Collins ha celebrato in un modo assai particolare la vittoria contro l’australiana Aiava che le ha consentito di approdare al terzo turno degli Australian Open. Stanca dell’incitamento del pubblico per l’atleta di casa, la statunitense ha iniziato a mandare baci a destra e a manca, pronunciando poi parole provocatorie nell’intervista di rito post-match.

Danielle Collins scatenata con i tifosi australiani, la vendetta della tennista americana

Contro la numero 195 del mondo, l’undicesima giocatrice del ranking ha dovuto faticare e non poco per imporro. Dopo una battaglia di tre set Collins ha strappato il pass per il terzo turno e il primo pensiero è stato per la vendetta con i tifosi australiani. Saluti e baci volanti in direzione di tutti i settori dello stadio per Collins che non si è fermata di fronte ai buu del pubblico che ovviamente non ha gradito.

Una reazione plateale che è stata poi il preludio all'intervista a bordo campo. Qui Danielle Collins non ne ha voluto sapere di alleggerire la dose, anzi. Di fronte alla ripetuta contestazione dagli spalti, con i tifosi che hanno provato a coprire le sue parole, la giocatrice è tornata all'attacco questa volta tirando in ballo anche il montepremi.

La provocazione di Danielle Collins con i tifosi che la fischiano

Queste le sue parole, dal sapore dello scherno: "Durante la partita pensavo, se sono qui, tanto vale che provi a prendere quel grosso, grasso stipendio. Quindi una parte di questo assegno verrà a destinata ad una bella vacanza a cinque stelle come piace a noi. Grazie ragazzi. Grazie per essere venuti qui e per averci sostenuto stasera. Vi amo". E poi in conferenza ha voluto dare un'ulteriore stoccata a chi non si è limitato a suo dire a fare il tifo per l'avversaria, cercando di destabilizzarla: "Ogni persona che ha comprato un biglietto per venire a disturbarmi deve sapere che questi soldi andranno tutti ai fondi di Danielle Collins. Forza!"