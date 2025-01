video suggerito

Chi è Danielle Collins, la “tennista più odiata al mondo” che sta incendiando gli Australian Open Danielle Collins agli Australian Open ha litigato fortemente con il pubblico a Melbourne. Criticata ferocemente, è stata difesa da Djokovic. Ma da più parti è stata definita la tennista più odiata in assoluto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

O la ami o la detesti. Non ci saranno mai giudizi neutri per Danielle Collins. La tennista americana non ha mezze misure, non le piacciono, è fatta così e più volte ha dimostrato di vivere così la sua vita, in campo e fuori. Agli Australian Open ha praticamente litigato con tutto il pubblico che supportava la giocatrice di casa (nel match di secondo turno), nel farlo ha usato parole e gesti che le hanno dato una popolarità mondiale. Non c'è stato un posto dove non si è parlato di Collins, che è stata definita addirittura la ‘tennista più odiata al mondo'.

La reazione feroce di Collins dopo il successo agli Australian Open

Collins nel 2024 ha vissuto dei mesi straordinari, ha toccato l'apice, la primavera scorsa è stato l'apice della sua carriera, e lo ha raggiunto superati i trenta. Ma un infortunio occorsole alle Olimpiadi le ha impedito di chiudere in bellezza un'annata che è stata più che positiva. Da quell'infortunio ha fatto fatica a riprendersi e in questi Australian Open ha sofferto tanto nei primi due turni. L'incontro con la numero 195 WTA Aiava è stato intenso, con l'australiana sostenuta dal suo pubblico in modo molto caloroso che ha portato il match al terzo. Collins se l'è presa per parole e fischi e quando ha vinto ha urlato, fatto gesti e mandato baci verso tutti i settori degli spalti. Fischi e buuu le sono piovuti addosso.

"A me e alla mia amica piace fare vacanze lussuose"

Lei non si è scomposta di una virgola e ha rincarato la dose nell'intervista in campo: "Durante la partita pensavo che se sono qui tanto vale che provi a guadagnare quel grosso, grasso stipendio. Ogni persona che ha comprato un biglietto per venire a disturbami deve sapere che quei soldi andranno nel fondo Danielle Collins. Sia io che la mia amica Coco (Vandeveghe) amiamo fare vacanze lussuose e con il ricco assegno le faremo".

Leggi anche Djokovic show dopo Machac: incenerisce un disturbatore con una battuta poi il messaggio sulla telecamera

Critiche tremende per Collins, ma Djokovic apprezza: "La amo"

La Bild, tabloid tedesco, ha scritto che Collins è diventata la ‘giocatrice più odiata del tennis', mentre in Australia si parla di totale mancanza di classe dell'americana, che suoi suoi profili social continua a postare immagini di quella reazione. Il day after è forte con le sue parole: "Una delle cose belle di essere un'atleta professionista e che anche le persone a cui non piace ti aiutano a pagare le bollette", mentre Novak Djokovic, il villain per eccellenza nel maschile, ha mostrato il suo apprezzamento: "Ho amato la sua risposta, tutto quello che ha detto dentro e fatto fuori dal campo. Sono un grande fan di Danielle Collins. Lo ero già prima, ma ora sono un grande fan. La amo".

La lite tra Collins e Swiatek alle Olimpiadi

Soprannominata ‘Danimal', Danielle Rose Collins non ha minimamente paura di esprimere la propria personalità e il proprio carattere. Esulta come vuole e dice ciò che pensa, per questo in passato ha avuto dei problemi cona serie di giocatrici. Il caso più noto è senz'altro quello con Iga Swiatek. Le due ebbero modo di litigare pesantemente alle Olimpiadi. Quando Collins nel corso del terzo set si ritirò e alla giocatrice polacca ne disse di ogni: "Ho detto a Iga che vedo succedere cose davanti la telecamera e altre cose nello spogliatoio. Ognuno può essere come vuole. Ma non ho bisogno di falsità".

La discussione con Sakkari all'Open del Canada

L'americana colpì anche con una pallata l'allora numero 1 WTA. Le due si sono ritrovate nella finale della United Cup. Collins le ha stretto la mano, senza guardarla in faccia e con un'espressione che vale più di mille parole. E quell'espressione l'ha scelta per il suo profilo Instagram. Un anno prima, estate 2023, all'Open del Canada, Collins litigò in campo con la greca Sakkari alla quale disse dopo un battibecco: "Sta zitta e chiudi la bocca".

E quella nell'esibizione con Mirra Andreeva

Danielle Collins è fatta così, schietta e sincera, a volte pure troppo, ma non cambia e non cambierà. Uno dei video più forti del 2024 è stato quella di una litigata in campo che ha avuto con Mirra Andreeva, all'epoca sedicenne, durante una partita di esibizione. E questa immagine è la fotografia perfetta dell'americana, amata da tanta e detestata da tantissimi.