Danielle Collins lo urla a Iga Swiatek: "Non essere falsa". Poi dice cosa accade nello spogliatoio É successo di tutto durante e dopo l'incontro dei quarti di finale del torneo olimpico tra Iga Swiatek e Danielle Collins, che al termine dell'incontro è stata durissima nei confronti della numero 1 del mondo.

A cura di Alessio Morra

Il torneo di tennis del singolare femminile è ricco di sorprese e ha tantissime polemiche, e per molti una vincitrice annunciata: Iga Swiatek che contro Danielle Collins per un set se l'è vista brutta, e se l'è vista brutta pure quando l'americana con potenza l'ha colpita in pieno all'inizio del terzo set, set che è terminato quando la vincitrice di Miami si è ritirata. E Collins quando ha abbandonato ha fatto una ramanzina alla sua avversaria.

Swiatek e Collins duellano nei primi due set al Roland Garros

Swiatek è la favoritissima per l'oro olimpico del singolare femminile, lo è perché è la numero 1 WTA e perché ha vinto quattro delle ultime cinque edizioni del Roland Garros, le ultime tre consecutive. Un percorso netto nei primi tre turni, poi il 6-1 rifilato a Collins nel primo set del match dei quarti. La partita sembrava ben indirizzata, ma l'americana si è rimessa in carreggiata, anche in modo sorprendente nel secondo set, e ha livellato l'incontro vincendo 6-2 la seconda partita.

Collins colpisce Swiatek con una pallata violenta

A quel punto Swiatek sfrutta il toilet break. Necessità o tattica? Non lo sapremo mai. Di sicuro il ritmo è stato spezzato. E quando la polacca torna in campo non c'è più partita. Due break in fila ed è 3-0. Nel mezzo, però, succede qualcosa. Palla break per Iga nel primo gioco, Collins recupera, vede a rete l'avversaria e le tira addosso (non è vietato, lo fanno in tanti), il colpo però è violento. Swiatek è uno scricciolo e crolla giù. L'americana si avvicina, si sincera, si riprende ed è velocemente 3-0. La partita di fatto finisce lì. Anche l'americana si ferma, toilet break, problema fisico o necessità, anche in questo caso non si sa.

Collins si ritira e a fine partita rimprovera Swiatek

Si riprende e da 3-0 si arriva a 4-1. Ma in quel momento Collins va dal giudice di sedia e dice che non può proseguire. Partita finita, la numero 1 vola in semifinale con Zheng ed è in zona medaglia. L'americana, però, quando annuncia il ritiro entra nel lato di campo della rivale e le dice qualcosa, qualcosa di duro, forte, parole ignote, ma visivamente si capisce che non sono complimenti o il classico ‘buona fortuna per il torneo'.

L'accusa pesante della tennista americana alla numero 1

L'attesa per la conferenza stampa dell'americana era notevole e una volta davanti a un microfono la giocatrice ha usato parole durissime e ha spiegato cosa ha detto a Iga Swiatek a fine match. Collins ha detto che la polacca davanti ale telecamere si comporta in un modo davanti alle telecamere e in modo totalmente diverso nello spogliatoio, dove evidentemente non ha un rapporto caloroso con le altre giocatrici: "Ho detto a Iga che vedo succedere cose davanti la telecamera e altre cose nello spogliatoio. Ognuno può essere come vuole. Ma non ho bisogno di falsità".