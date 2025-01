video suggerito

Danielle Collins cambia foto del suo profilo: è un gesto di disprezzo per Iga Swiatek Danielle Collins conferma tutto il suo astio verso Iga Swiatek: la tennista americana ha cambiato la propria foto profilo su Instagram, mettendo l’immagine del suo volto nauseato dopo aver dato la mano alla polacca nella recente United Cup. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Danielle Collins non ama Iga Swiatek, per usare un eufemismo, e la sua disistima è aumentata dopo la sospensione di un mese per doping dell'attuale numero 2 al mondo, con la quale aveva già avuto uno scambio al vetriolo alle scorse Olimpiadi di Parigi, accusando l'avversaria di "essere falsa". Adesso arriva un ulteriore atto che testimonia l'astio della 31enne tennista americana nei confronti della 23enne polacca: la Collins ha cambiato la sua foto profilo su Instagram, mettendo il fermo immagine della propria espressione piena di disprezzo verso la Swiatek, quando le due si sono salutate ultimamente in campo.

La faccia nauseata della Collins dopo aver scambiato il ‘cinque' con la Swiatek

L'episodio è accaduto in occasione della finale di United Cup tra Stati Uniti e Polonia: le due tenniste erano schierate nella competizione a squadre miste che ha dato il via alla nuova stagione in Australia. A trionfare è stata la formazione americana: un 2-0 grazie alle vittorie di Gauff e Fritz rispettivamente su Swiatek e Hurcacz, col doppio che non si è disputato in quanto non necessario. La Collins non è scesa in campo, ma ha fatto comunque parlare di sé con la faccia nauseata che ha fatto quando ha incrociato la Swiatek e le ha dato un veloce ‘cinque' con la mano, al momento del saluto tra le due squadre.

Lo screen diventa la nuova foto profilo su Instagram della Collins

Non contenta di essere finita ovunque sui social col video in questione, Danielle ha voluto rimarcare come quell'espressione fosse assolutamente voluta e ribadita anche a freddo: la statunitense, che è numero 11 nel ranking, ha dunque messo proprio quell'immagine come nuova foto del suo profilo Instagram.

La nuova foto profilo di Danielle Collins su Instagram

Peraltro dopo qualche ora ha postato due storie con le quali ha voluto probabilmente svelenire un po' il tutto. "Non so se lo avete notato, ma… è un nuovo anno e io sono lo stessa. A volte ho solo bisogno di ridere di me stessa", ha scritto la Collins.

Le storie Instagram della Collins sull'argomento

Qualcosa di dice che Iga non avrà trovato la vicenda così spassosa…