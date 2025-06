video suggerito

Jasmine Paolini snervata dal trucchetto di Iga Swiatek: "Ogni volta lo fa, devo stare calma" Jasmine Paolini si è lasciata andare ad uno sfogo durante il match contro Iga Swiatek. Anche lei, come Azarenka, non ne poteva più.

A cura di Marco Beltrami

Dopo Azarenka, anche la sempre pacata Jasmine Paolini si è lamentata di un comportamento in campo di Iga Swiatek. In pochi giorni, dunque, la tennista polacca è stata criticata per due atteggiamenti non troppo sportivi durante le partite a Bad Homburg. Ma cosa è successo nel dettaglio? Uno sfogo di Jasmine non è passato inosservato.

Cosa è successo tra Paolini e Swiatek durante la semifinale di Bad Homburg

La situazione in questione si è concretizzata in occasione delle palle break del secondo set, che avrebbero poi permesso a Swiatek di volare sul 4-2. Mentre la giocatrice polacca, che da lunedì sarà almeno numero 4 del mondo, prendeva posizione, ecco che si è sentita chiaramente la lamentela di Jasmine Paolini: "Ogni volta che si muove, Dio mio, ogni fottuta volta! Stai calma Jas…".

Ma di cosa si lamentava Jasmine? Del fatto che Iga non fosse mai pronta a rispondere e fosse troppo irrequieta, destabilizzando dunque l'avversaria che doveva aspettarla. Il giudice di sedia ha approfittato dello sfogo di Paolini per richiamare Iga a un comportamento più corretto durante le risposte, con la polacca che si è giustificata parlando di caso isolato.

Perché Swiatek è stata attaccata anche da Azarenka

Solo pochi giorni fa, il copione si è ripetuto con protagonista Azarenka che, un po' come ha fatto Jasmine Paolini, si è lamentata a gran voce del comportamento di Iga Swiatek . Questa volta oggetto della discussione è stato il servizio dell'ex numero uno del mondo, accusata di perdere troppo tempo: "Ogni volta è la stessa storia. Appena va sotto nel punteggio, inizia a prendersi il suo tempo. Oltre il tempo consentito. E voi non controllate. Ogni volta". Insomma, non tira una bella aria intorno a Iga Swiatek, che non gode della simpatia di alcune delle sue avversarie e colleghe.