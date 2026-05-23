Errani in doppio al Roland Garros senza Paolini: scelta precauzionale per Jasmine dopo Roma

Errani e Paolini non difenderanno il titolo di doppio al Roland Garros. Scelta precauzionale per Jasmine dopo i problemi fisici: si concentra sul singolare.

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C'è il nome di Sara Errani nel tabellone del torneo di doppio del Roland Garros, ma non quello di Jasmine Paolini. Sorpresa alla vigilia dell'inizio dello Slam transalpino per l'assenza della compagna di doppio di Sarita, che invece farà coppia con la giovane e promettente austriaca Lili Tagger, allenata da Francesca Schiavone. Ma come mai, dunque, Jas sarà in campo nel torneo di singolare e non in quello di doppio con la sua "gemella" di campo? Nessun caso, ma solo una scelta di tipo precauzionale dopo i problemi fisici accusati anche a Roma. Un modo, dunque, di preservarsi in un'annata tra alti e bassi, con la speranza di arrivare fino in fondo in singolare.

Niente doppio Errani-Paolini al Roland Garros

Non potranno così difendere il titolo conquistato al Roland Garros 2025 Errani e Paolini, con Jasmine che si concentrerà nella sua avventura in solitaria. D'altronde, già agli Internazionali d'Italia, Paolini si era ritirata dalla competizione di doppio per non correre rischi in vista dello Slam, in cui spera di ritrovare il suo miglior tennis. Le due azzurre si sono comunque allenate insieme nella giornata di ieri, come certificato anche dalle immagini condivise sui propri canali social dallo Slam parigino. In quell'occasione, le due tenniste hanno lavorato con grande entusiasmo e tra i sorrisi, scherzando in particolare su una palla "contestata".

Sara Errani lavorerà come sempre nel team di Jasmine Paolini, che inizierà la sua avventura stagionale sotto la Tour Eiffel contro l'ucraina Dayana Yastremska. Per Errani, invece, la preparazione sarà tutta incentrata sul doppio, che affronterà con Lili Tagger, ovvero la ragazza che ha vinto il Roland Garros junior del 2025. Una coppia particolare, con la giovane austriaca che potrà così giovarsi dell'esperienza della tennista azzurra, probabilmente anche "sponsorizzata" dalla grande gloria Francesca Schiavone. Grande curiosità, dunque, per questa inedita coppia.