Iga Swiatek sconvolge Wimbledon: "Staserà mangerò pasta con le fragole. Dovreste provare" Iga Swiatek battendo Collins si è qualificata per gli ottavi di finale del torneo femminile di Wimbledon. Dopo la partita ha svelato cosa avrebbe voluto mangiare a cena, la sua risposta è stata sorprendente.

A cura di Alessio Morra

Iga Swiatek a Wimbledon non ha mai espresso il suo gioco migliore, ai Championships non ha mai vinto. Questo non è l'anno migliore della sua carriera, non è in disarmo, ma certamente sperava di fare molto meglio. La tennista polacca ora però è in grande spolvero. Nel terzo turno ha spazzato via Danielle Collins, avversario ostico. A fine partita Iga ha ritrovato il sorriso, ma rispondendo candidamente a una semplice domanda: "Cosa mangerai stasera per festeggiare?" ha dato vita a un dibattito che non è destinato a terminare tanto presto.

"Pasta con le fragole è il mio piatto preferito"

Swiatek e Collins non si amano, non ne hanno mai fatto mistero. Quest'incontro, stavolta, non ha avuto storia. 6-3 6-2 per la polacca, che è agli ottavi e potenzialmente ha un tabellone eccezionale. Chiusa la pratica, salutata l'avversaria con grande freddezza, ha risposto a una serie di domande, abbastanza canoniche. Il protocollo delle interviste prevede anche un momento di ilarità, che non si pensava potesse aprire un piccolo dibattito. Perché all'ex numero 1 viene chiesto cosa avrebbe mangiato per cena. Iga ironizza: "Sicuramente non mangerò fish and chips, ma non lo so ancora". Poi confessa un debole: "Il mio piatto preferito, sin da ragazzina, è pasta con le fragole".

Annabel Croft, nota giornalista inglese, non lascia correre e risponde con grazia: "Oh, è strano". Swiatek ne è consapevole, ma conferma la usa passione per quel piatto: "Lo so, può essere strano. Ma pasta con fragole e yogurt è grandioso. Te lo consiglio, è un piatto fantastico". L'intervista si chiude con il sorriso, sui social il dibattito continua tra puristi, non solo italiani, e difensori della pasta con le fragole.

Il tabellone di Swiatek a Wimbledon

Iga Swiatek ora è agli ottavi di finale, tornerà in campo lunedì e lo farà con la danese Clara Tauson, giocatrice in grande crescita che ha eliminato Rybakina, campionessa tre anni fa. Non ci sono più precedenti campionesse in corsa e soprattutto ci sono pochissime top ten nel torneo femminile. Swiatek, così come Sabalenka, ha un tabellone favorevole, un'occasione d'oro che così grande forse non tornerà più. Se giocherà come ha fatto con Collins avrà la possibilità di avanzare parecchio, e di parlare anche delle sue preferenze a livello culinario sul centrale di Wimbledon.