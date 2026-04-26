Iga Swiatek: “Al Mutua Madrid Open c’è un virus che gira negli spogliatoi. Sono stata malissimo”

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Iga Swiatek sta vivendo una fase delicata dalla sua carriera e sulla terra rossa voleva e vuole a tornare a giocare un ruolo da protagonista. A Madrid però si è fermata subito. La polacca è stata costretta a ritirarsi nel match di terzo turno contro l'americana Ann Li. Un ritiro provocato da un problema di natura fisica, dopo la partita Swiatek ha parlato delle sue condizioni parlando del virus intestinale.

Il ritiro di Swiatek a Madrid

Sabalenka e Rybakina stanno dominando la stagione. La bielorussa è la numero 1 della classifica. Swiatek su terra sperava e si augura soprattutto tra Roma e Parigi di rimettersi in carreggiata. Madrid è stata un buco nell'acqua. Un turno vinto e poi il ritiro. Presentatasi in conferenza stampa ha parlato delle sue condizioni parlando di un virus: "Mi sento malissimo da due giorni. Penso di avere un virus, so che volete risposte, ma vi consiglio di essere prudente. Alcune ore sto bene, altre volte mi sono sentito davvero male. Ho sentito che c'è qualcosa che gira nello spogliatoio, un virus che si aggira da qualche parte. So che tra qualche giorno starò bene, ma in campo mi sentivo senza energie".

Il virus negli spogliatoi

Al di là del caso specifico, e della sfortuna che ha bersagliato l'ex numero 1 WTA, le parole di Swiatek prestano il fianco però a dibattiti e illazioni. Perché la polacca di fatto parla di un virus che gira negli spogliatoi e che, pur se si trattasse di un piccolo focolaio, potrebbe colpire seppur magari in minima parte altri tennisti. Insomma, Swiatek lancia un segnale d'allarme, ma si spera che questo virus non contagi altri tennisti ed altre tenniste impegnate nel torneo 1000 di Madrid. Ora potrà prepararsi per il torneo di Roma.