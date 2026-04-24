Sinner-Bonzi oggi in TV all’ATP Madrid 2026: a che ora e dove vedere il match di tennis in streaming

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid contro il qualificato francese Benjamin Bonzi. Ecco le informazioni su orario, precedenti e dove vedere la partita di secondo turno in diretta TV e streaming su Sky.

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Jannik Sinner inizia la sua avventura nel torneo di Madrid giocando il match del secondo turno contro Benjamin Bonzi Il tennista italiano, numero uno al mondo e prima testa di serie affronta il 104° del ranking proveniente dalle qualificazioni e reduce dalla vittoria contro il connazionale Droguet. Un avversario che evoca dolci ricordi per Jannik visto che nei tre precedenti ha sempre vinto. Si parte alle ore 16. Sarà il primo match quello di Sinner della sessione pomeridiana. Un'occasione per prendere confidenza con il Mutua Madrid Open in cui cercherà di approfittare dell'assenza dell'infortunato Alcaraz per aumentare il divario nel ranking ed entrare nella storia. In palio l'accesso al terzo turno contro uno tra Moller e Diallo. Sarebbe infatti il quinto trionfo di fila in un torneo Masters 1000 per Sinner. Diretta TV ed esclusiva su Sky, con streaming su Sky GO e NOW.

Orario e dove vedere Sinner-Bonzi in TV e streaming

La partita tra Sinner e Bonzi si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky, ovvero l'emittente che detiene i diritti del torneo Masters 1000 di Madrid. Appuntamento dunque oggi alle ore 16 sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Possibile per gli abbonati Sky vedere il match anche in streaming sull'app Sky GO, oppure attraverso la piattaforma live on demand NOW.

I precedenti tra Sinner e Bonzi

Quello tra Sinner e Bonzi a Madrid sarà il quarto confronto tra di loro. I primi tre sono finiti tutti nella stessa maniera, ovvero con il successo di Jannik che si è imposto prima nel Roland Garros 2020, poi a Indian Wells 2022 e infine a Rotterdam nel 2023. L’azzurro ha comunque ceduto due set negli ultimi due confronti sul cemento. Ma quello era decisamente un altro Sinner rispetto al formidabile campione di oggi.

Il prossimo avversario di Sinner a Madrid

Jannik Sinner testa di serie numero uno del tabellone di Madrid, e collocato ovviamente nella parte bassa, in caso di vittoria contro Bonzi sfiderà uno tra Diallo o Moller, giustiziere di Cinà. A seguire poi confronto contro uno tra Paul, Machac e Norrie. Il tennista italiano partirà sempre con i favori del pronostico, nella speranza di riuscire a centrare un'altra finale. E senza Alcaraz attenzione a Zverev che ha già incrociato e battuto in semifinale negli ultimi tre Masters 1000 di Miami.