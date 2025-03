video suggerito

Jasmine Paolini a Indian Wells dà spettacolo in campo e fuori, il siparietto in TV è divertente Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di Indian Wells ed è l’unica rappresentante dell’Italia ancora in corsa. Dopo la rimonta con Cristian è stata protagonista di un simpatico siparietto in diretta tv. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Jasmine Paolini è l'unica italiana ancora in corsa a Indian Wells. Tutti fuori in campo maschile, eliminato pure Arnaldi. Ma la testa di serie numero 6 prosegue il suo cammino e lo fa in modo quasi epico. Perché il successo contro la romena Cristian è arrivato dopo oltre due ore e venti minuti di battaglia e al termine di una partita che a un certo punto sembrava quasi compromessa. E dopo la partita, sul campo, l'azzurra è scoppiata in una coinvolgente risata dopo aver ascoltato uno dei tanti spettatori, che l'ha supportata.

Paolini agli ottavi di Indian Wells

Era favorita e ha rispettato il pronostico. Ma è stata complicata la partita con Jaqueline Cristian, giocatrice romena che si è arresta dopo 2 ore e 23 minuti con il punteggio di 6-4 3-6 6-4. L'incontro è terminato quando in Italia era l'alba. Paolini nel terzo set era sotto 3-1 e 15-30 sul proprio servizio. Ma da quel momento in poi è riuscita a trovare i suoi colpi, anche con l'aiuto del pubblico che l'ha sostenuta per tutta la partita. Vittoria e qualificazione agli ottavi, sfiderà Ljudmila Samsonova nella notte tra mercoledì e giovedì.

Il siparietto a fine partita nell'intervista in campo

Il pubblico di Indian Wells l'ha adottata e l'ha sostenuta urlando a gran voce il suo nome. Paolini felice anche per questo si è presentata davanti ai microfoni in campo, dove c'è stato un bel siparietto. Le viene chiesto della grande rimonta. Il giornalista le dice: "Se potessi riassumere tutto in una sola parola, quale parola useresti. Insomma, come è possibile che tu sia qui adesso?".

Paolini sorride, pensando all'impresa appena realizzata, si prepara per rispondere ma non ha il tempo di farlo perché qualcuno dagli spalti urla: "Potere Italiano". Si stoppa tutto. C'è un momento di ilarità generale. Paolini se la ride di gusto. Anche se non c'è Sinner e i tennisti sono tutti fuori nel maschile, il potere italiano nel tennis c'è e si vede con Jasmine Paolini, che nei quarti potrebbe sfidare la numero 1 Sabalenka.