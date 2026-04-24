Errani e Paolini si mettono dalla stessa parte del campo: la strana tattica nel doppio di Madrid

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Errani e Paolini coppia testa di serie numero 1 nel torneo di doppio femminile di Madrid hanno avuto la meglio a fatica sulla coppia formata da Kichenok e Ninomiya. Un match vinto 7-5, 7-6, in cui non è mancata anche una situazione curiosa, con uno schieramento particolare adottato dalle azzurre che si sono posizionate vicine nella stessa metà campo in occasione di un turno di battuta da destra.

Lo schieramento a sorpresa di Errani e Paolini nel doppio a Madrid

Nel doppio classico la giocatrice che non è al servizio va a "coprire" la rete dal lato opposto per cercare di intercettare con una volée la risposta dell'avversaria. Qualche volta si può optare per una tattica che prevede che entrambe le giocatrici stiano a fondo, soprattutto quando il servizio di chi batte non è particolarmente incisivo. Errani e Paolini hanno estremizzato questa soluzione, con Jasmine che non solo si è messa dietro la linea di fondo in occasione della battuta da destra di Sara, ma si è posizionata dallo stesso lato, proprio alle sue spalle.

Perché Jasmine e Sara si sono posizionate così nel doppio

Una scena insolita che non poteva certo passare inosservata e che ha stuzzicato la curiosità degli appassionati di tennis. Qual è il motivo di questo schieramento utilizzato nel lato destro? La coppia azzurra, specialista del doppio, ha provato a sfruttare nel migliore dei modi i propri principali punti di forza. Infatti, in questo modo Jasmine, che ha nel dritto il suo punto di forza, ha la possibilità di ritrovarsi a colpire da destra, mentre la sua compagna può rapidamente spostarsi in una zona che può coprire con il rovescio, che a sua volta preferisce al dritto. Ovviamente, questo è possibile perché chi serve non ha certo un colpo irresistibile. Se così fosse, infatti, a Paolini converrebbe restare a rete pronta a chiudere l'eventuale risposta non semplice di chi è dall'altra parte del campo.

Un modo anche per destabilizzare le avversarie con un tentativo di schieramento insolito. Le cose però non sono andate benissimo, come mostrato in occasione di un punto chiuso agevolmente dalla coppia formata da Kichenok e Ninomiya: risposta centrale, dritto centrale di Sara Errani e volée facile facile di chiusura. Non tutte le ciambelle escono col buco.