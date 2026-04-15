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Jasmine Paolini piange mentre è in campo a Stoccarda, fa solo 4 game contro Zeynep Sonmez

Continua il momento difficile per Jasmine Paolini, che perde nettamente al primo turno del torneo di Stoccarda contro la numero 79 al mondo, la qualificata turca Zeynep Sonmez. All’inizio del secondo set la tennista azzurra crolla sotto il peso della pressione e non riesce a trattenere le lacrime.
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A cura di Paolo Fiorenza
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Jasmine Paolini si è persa e non si ritrova: la 30enne tennista azzurra continua nel suo periodo difficile, non riuscendo a trovare continuità di risultati. Reduce dalle sconfitte negli ottavi di Indian Wells contro Talia Gibson (numero 112) e al terzo turno di Miami contro Jelena Ostapenko (24), la Paolini ha dovuto incassare una durissima lezione al primo turno del WTA 500 di Stoccarda, spazzata via 6-2/6-2 dalla qualificata turca Zeynep Sonmez, attualmente 79sima nel ranking. Il momento particolarmente critico è stato testimoniato dal crollo emotivo di Jasmine all'inizio del secondo set: non è riuscita a trattenere le lacrime.

Un'ora e 16 minuti, tanto è durata la partita di esordio sulla terra rossa indoor di Stoccarda dell'ex numero 4 al mondo, oggi scesa in ottava posizione. Inutile dire che un'avversaria come la Sonmez (peraltro anche fasciata a una coscia) è abbondantemente alla portata della Paolini, che tuttavia non è mai riuscita a entrare davvero in partita: Jasmine ha perso subito il servizio all'inizio del match, poi è andata sotto 5-1, prima di incassare il 6-2 che ha chiuso il primo set.

Stesso scenario anche in avvio di secondo parziale: servizio perso in apertura e consapevolezza di non essere capace di esprimere il proprio tennis contro una giocatrice largamente inferiore a lei. Sull'1-0 e 40-30 per la Sonmez, Jasmine ha rotto gli argini delle sue emozioni e ha iniziato a piangere mentre si accingeva a rispondere. Una scena che ha toccato il cuore ed è stata il preludio della della rapida fine del match. Un altro break al settimo game ha anticipato il secondo 6-2 di giornata che ha concluso la partita a favore della turca.

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Solo 4 game fatti dalla Paolini non si possono spiegare solo con valutazioni strettamente tennistiche, evidentemente le lacrime di Jasmine sono il culmine di qualcosa che le ha fatto perdere sicurezze e sorrisi, entrambi marchi di fabbrica della ragazza toscana. Un momento complicato che le ha presentato il conto appena è tornata a giocare nel circuito dopo la felice parentesi della Billie Jean King Cup giocata la scorsa settimana, quando ha vinto i suoi due incontri (un singolare e un doppio con Sara Errani) contro il Giappone, qualificando l'Italia alle Finals di settembre a Shenzen.

Quanto a Zeynep Sonmez, la 23enne turca (che è stata al massimo numero 69 al mondo, lo scorso ottobre) affronterà negli ottavi del Porsche Tennis Grand Prix 2026 la canadese Leylah Fernandez.

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