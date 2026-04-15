Jasmine Paolini piange mentre è in campo a Stoccarda, fa solo 4 game contro Zeynep Sonmez

Jasmine Paolini si è persa e non si ritrova: la 30enne tennista azzurra continua nel suo periodo difficile, non riuscendo a trovare continuità di risultati. Reduce dalle sconfitte negli ottavi di Indian Wells contro Talia Gibson (numero 112) e al terzo turno di Miami contro Jelena Ostapenko (24), la Paolini ha dovuto incassare una durissima lezione al primo turno del WTA 500 di Stoccarda, spazzata via 6-2/6-2 dalla qualificata turca Zeynep Sonmez, attualmente 79sima nel ranking. Il momento particolarmente critico è stato testimoniato dal crollo emotivo di Jasmine all'inizio del secondo set: non è riuscita a trattenere le lacrime.

Un'ora e 16 minuti, tanto è durata la partita di esordio sulla terra rossa indoor di Stoccarda dell'ex numero 4 al mondo, oggi scesa in ottava posizione. Inutile dire che un'avversaria come la Sonmez (peraltro anche fasciata a una coscia) è abbondantemente alla portata della Paolini, che tuttavia non è mai riuscita a entrare davvero in partita: Jasmine ha perso subito il servizio all'inizio del match, poi è andata sotto 5-1, prima di incassare il 6-2 che ha chiuso il primo set.

Stesso scenario anche in avvio di secondo parziale: servizio perso in apertura e consapevolezza di non essere capace di esprimere il proprio tennis contro una giocatrice largamente inferiore a lei. Sull'1-0 e 40-30 per la Sonmez, Jasmine ha rotto gli argini delle sue emozioni e ha iniziato a piangere mentre si accingeva a rispondere. Una scena che ha toccato il cuore ed è stata il preludio della della rapida fine del match. Un altro break al settimo game ha anticipato il secondo 6-2 di giornata che ha concluso la partita a favore della turca.

Solo 4 game fatti dalla Paolini non si possono spiegare solo con valutazioni strettamente tennistiche, evidentemente le lacrime di Jasmine sono il culmine di qualcosa che le ha fatto perdere sicurezze e sorrisi, entrambi marchi di fabbrica della ragazza toscana. Un momento complicato che le ha presentato il conto appena è tornata a giocare nel circuito dopo la felice parentesi della Billie Jean King Cup giocata la scorsa settimana, quando ha vinto i suoi due incontri (un singolare e un doppio con Sara Errani) contro il Giappone, qualificando l'Italia alle Finals di settembre a Shenzen.

Quanto a Zeynep Sonmez, la 23enne turca (che è stata al massimo numero 69 al mondo, lo scorso ottobre) affronterà negli ottavi del Porsche Tennis Grand Prix 2026 la canadese Leylah Fernandez.