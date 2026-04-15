Toni in rosso come il Bayern, siparietto in tv con Kane in semifinale di Champions: “Luca, continua pure”

Luca Toni ha sfoggia un maglione a collo alto di colore rosso "come il Bayern Monaco", dice in diretta tv ad Amazon Prime Video. L'ex attaccante della Nazionale è di casa in Baviera, lì ha lasciato un pezzo di cuore e di carriera. Lì ancora hanno le sue figurine e ricordano benissimo le prodezze dell'attaccante che celebrava le reti portando la mano all'orecchio: ne ha segnate 58 in 89 match disputati coi tedeschi. E lì lo attendono anche per la semifinale di Champions con il Paris Saint-Germain. Glielo chiede esplicitamente Harry Kane durante il collegamento: "Luca, mi raccomando, continua a venire qui…", le parole del bomber inglese a segno anche contro il Real Madrid. Lo scambio di battute si conclude con una domanda ironica dell'ex Azzurro sulla posizione più da 10 che da 9 dell'ex Tottenham e con la risposta "tattica" e molto saggia del calciatore.

Siparietto in tv tra Toni e Kane: "Non è che vuoi finire la carriera col 10?"

Toni è sul prato dell'Allianz Arena, in postazione Amazon Prime Video che ha mandato in onda in esclusiva la sfida tra tedeschi e blancos. Kane sta commentando la prestazione di Coppa con il giornalista e in auricolare sente le voce dell'ex attaccante. Accenna un sorriso e ascolta la riflessione che gli viene fatta. "Questa sera ti abbiamo visto spesso uscire dall'area e giocare anche in una posizione un po' più diversa dal tuo ruolo – gli fa notare Toni, che formula la domanda ironica – Non è che vuol finire la carriera con il numero 10 e non più col 9?".

La replica della punta inglese spiegano bene mentalità, abnegazione e intelligenza tattica del centravanti che sa essere micidiale in area di rigore ma anche un prezioso elemento quando c'è da fare altro nel reparto offensivo, che non sia stare lì, in the box, e basta. "Il numero 9 diventa facile da marcare nel calcio si oggi – la risposta di Kane -. Ecco perché bisogna anche uscire dall'area da rigore e giocare da 10 per trovare un po’ di spazio ed essere utili e aiutare gli inserimenti. Il mio allenatore, Kompany, me lo chiede e io mi metto al servizio della squadra".

Infine, la battuta su Toni amuleto del Bayern Monaco. "Luca… continua pure a venire qui". Sorriso e sipario, ci si vede in semifinale.