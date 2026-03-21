Sinner affronta Dzumhur al Miami Open: a che ora si gioca oggi e dove vederla in TV e in streaming

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Jannik Sinner ha ricaricato le batterie dopo il successo di Indian Wells, ottenuto battendo in finale 7-6 7-6 Medvedev, ed è pronto per tornare in campo nel torneo 1000 di Miami, dove sfiderà oggi sabato 21 marzo il bosniaco Damir Dzumhur, onesto tennista che gli anni migliori li ha ampiamente alle spalle, numero 76 ATP che nel primo turno ha sconfitto Buse. L'orario dell'incontro di Miami, torneo con un montepremi di 9,4 milioni di dollari è stato ufficializzato, si giocherà sul Campo Centrale. Sarà il secondo incontro in programma del secondo turno di Miami dopo Pegula-Jones. Ufficialmente non prima delle 18, ma è probabile che alle 19 scenda in campo Jannik. In gara anche Berrettini, fuori Cobolli e Darderi tra gli italiani in campo maschile. Diretta TV su Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Sinner vuole fare il Sunshine Double, impresa che nessuno compie nel circuito ATP dal 2017. Non ci sono precedenti con Dzumhur.

Orario e dove vedere Sinner-Dzumhur in tv e streaming

Il match di secondo turno del torneo di Miami tra Jannik Sinner e Damir Dzumhur si giocherà quest'oggi, gli organizzatori hanno reso noto il programma. Campo Centrale e secondo match all'Hard Rock Stadium, che da qualche anno ospita il Miami Open. Alle 17 il singolare femminile Jones-Pegula, poi Sinner-Dzumhur

L'incontro d'esordio di Sinner al Miami Open si potrà vedere in TV e in streaming solamente su Sky. Non è prevista la diretta in chiaro. Partita in diretta solo su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming per abbonati di NOW e di Sky, con Sky Go. Non c'è la diretta in chiaro. I tornei 1000, esclusi gli Internazionali d'Italia, sono esclusiva Sky.

I precedenti tra i due

Non ci sono precedenti tra il numero 2 e il numero 76 della classifica ATP. Sinner vive un circuito diverso rispetto a quello di Dzumhur, che qualche anno fa toccò addirittura la posizione numero 23 del Ranking. Ma alla soglia dei 34 anni è in calo e si troverà a sfidare Jannik da sfavoritissimo.

Sinner a Miami è di casa. Nelle ultime cinque edizioni per tre volte si è qualificato per la finale. Nel 2021 e nel 2023 è stato sconfitto, prima da Hurkacz e poi da Medvedev. Nel 2024 si è aggiudicato il titolo, sconfiggendo nettamente Grigor Dimitrov. Lo scorso anno non ha partecipato ed ha di fatto una serie aperta.

Il tabellone di Sinner al Miami Open 2026

In caso di vittoria, altamente probabile, Jannik Sinner si qualificherà per il terzo turno che lo vedrà protagonista nella giornata di lunedì il vincente di Moutet (testa di serie numero 30) e Machac. Agli ottavi ci sarà uno tra Rublev, Norrie, Tabilo e Michelsen. Nei quarti secondo classifica l'avversario dovrebbe essere uno tra Auger-Aliassime, Mensik e Tiafoe. Mentre l'eventuale semifinale, secondo tabellone, sarebbe con Zverev o Medvedev.