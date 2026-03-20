Chi è Dzumhur, l’avversario di Sinner al Miami Open che ha un passato da attore vero

Il tennista bosniaco ha vinto 3 titoli ATP, è stato anche numero 23, ma nel suo curriculum c’è anche la partecipazione, da ragazzino, a un film vincitore dell’Orso d’Oro di Berlino.

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Damir Dzumhur sarà il primo avversario di Jannik Sinner nel torneo di Miami. Una partita scontata. L'italiano è favoritissimo e non dovrebbe avere problemi contro il numero 76 ATP. Ma Dzumhur è uno dei tennisti con la storia più interessante, quanto tempo extra sport. Perché sono pochissimi quelli ad aver fatto l'attore e purtroppo rischiato addirittura di morire quattro anni fa.

3 titoli ATP per Dzumhur

La scheda tecnica di Dzumhur è semplice. Nato a Sarajevo il 20 maggio 1992, ha quasi 34 anni, non ha il fisico del tennista moderno. 175 centimetri per 70 chilogrammi è un contrattaccante da fondo campo, molto rapido, ma non molto potente, sfrutta una manina delicata per mettere in difficoltà gli avversari. In carriera ha vinto 3 titoli ATP, quattro le finali. Il miglior Ranking è datato 2018, quando arrivò al numero 23. Adesso è numero 76. Ha raggiunto il terzo turno in ogni torneo del Grande Slam.

Due film d'attore per Dzumhur

Dzumhur è stato anche un attore. Ebbene sì. Ha recitato nel film Grbavica, in italiano noto come Il segreto di Esma. Una particina certo, però in un film vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino nel 2006. L'anno successivo prese parte pure a Morderischer Frieden, dove ebbe un ruolo vero, era un cecchino. Chissà se un giorno dopo aver chiuso l'attività tennistica non possa tornare sul grande schermo.

Carlos Alcaraz saluta Dzumhur dopo una vera battaglia al Roland Garros 2025.

Le sfide lottate con Alcaraz

Pensando alla Bosnia viene in mente la Guerra che ha deflagrato la Jugoslavia, lui è nato nel 1992, quando il conflitto diventa terrificante. Dzumhur ha vissuto momenti terribili nel 2022 quando ebbe una infiammazione al pancreas molto seria che scoprì dopo il Roland Garros. Disse su quella vicenda che fosse stato anziano o molto debole e non uno sportivo professionista per quel tipo di infiammazione avrebbe potuto lasciarci le penne.

Sinner sarà favoritissimo con Dzumhur, non ci sono precedenti per il momento. Ma ce ne sono con Alcaraz che dopo tre ore e passa di battaglia lo batté in quattro set al Roland Garros dello scorso anno, pochi mesi dopo perse un set con il bosniaco a Cincinnati.