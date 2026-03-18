Quando gioca Sinner a Miami Open, data e orario del match d’esordio: i possibili avversari

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Dopo aver vinto il torneo di Indian Wells Jannik Sinner farà il suo esordio sabato 21 marzo al torneo di Miami, il secondo 1000 della stagione. Sinner avrà un esordio comodo: affronterà o il bosniaco Dzumhur, attempato tennista che predilige la terra battuta, o il peruviano Buse, proveniente dalle qualificazioni. Non si conosce ancora l'orario Ma è certo che Sinner sarà in campo sabato. Le ore di differenza con la Florida sono cinque ed è quindi altamente probabile che la partita sarà in serata o addirittura in notturna. Diretta TV solo su Sky. Streaming con Sky Go e NOW. Tutto solo per abbonati. Non c'è diretta in chiaro.

Sabato Sinner in campo a Miami per l'esordio

Sinner tornerà in campo dopo il trionfo di Indian Wells, che lo ha rilanciato anche in chiave classifica ATP nella lotta con Alcaraz. L'esordio sarà o contro il bosniaco Dzumhur, bucaniere del tennis, numero 76 della classifica mondiale, o il peruviano Ignacio Buse, tennista in crescita, che ha dovuto però superare le qualificazioni. Numero 63 del Ranking si trova molto più a suo agio sulla terra rossa. Non ci sono precedenti né con Dzumhur né con Buse. Se Sinner vincerà, come da pronostico, si troverà di fronte nel terzo turno il francese Moutet, testa di serie numero 30, l'americano Nava o il ceco Machac.

I precedenti di Sinner al torneo di Miami

Sinner ha vinto il torneo di Miami due anni fa, quando conquistò il torneo battendo in finale nettamente Dimitrov. L'anno prima la finale invece la giocò e la perse in due set da Daniil Medvedev. Mentre nel 2021 Jannik, nemmeno ventenne, a Miami giocò la prima finale importante della carriera contro Hurkacz. Quest'anno è favorito in tandem con Alcaraz, che però all'esordio può trovare Fonseca. Il tabellone di Miami 2026 prevederebbe per Sinner negli ottavi Rublev o Norrie, nei quarti Auger-Aliassime o Mensik e in semifinale uno tra Zverev, Tien o Medvedev.