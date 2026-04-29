Cobolli batte Medvedev e poi dà spettacolo nell’intervista: “Allora? Bene l’inglese no?”

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Umore alle stelle per Flavio Cobolli a Madrid e non potrebbe essere altrimenti. Dopo poco meno di due ore di battaglia il tennista italiano ha superato Daniil Medvedev in tre set, qualificandosi per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un Masters 1000. Prova di grande carattere per il giocatore romano che oltre a giocare un gran tennis, ha dimostrato tenacia nei momenti difficili durante un confronto a dir poco intenso E dopo il match ha dato sfoggio di una grande padronanza della lingua inglese scherzandoci su.

L'entusiasmo di Cobolli per la bella vittoria su Medvedev

Tutto sembrava filare liscio per Cobolli, avanti 6-3, 4-2, poi però le cose sono cambiate anche per meriti del russo sempre pericoloso. Qual è stato dunque il merito principale di Flavio? La spiegazione è chiara e diretta: "Oggi penso di aver giocato una partita davvero buona, quasi perfetta fino al 6-3, 4-3. Però sai, oggi il mio avversario era Daniil Medvedev, e non è mai facile giocare contro di lui, fino all’ultimo punto, ovviamente. Ma sì, penso di essere tornato dopo il secondo set con un altro atteggiamento, un’altra energia. E credo di aver meritato di vincere questa partita oggi".

La soddisfazione per il suo inglese, Cobolli scherza durante l'intervista

È pieno di orgoglio l'azzurro, che non può fare a meno di ripensare ai costanti sacrifici, i quali però passano in secondo piano di fronte alle soddisfazioni che si sta togliendo: "So che è dura, so che è lunga, so che si sta tanto lontani dalla famiglia, però amo questa vita. Amo essere in questo percorso. E penso che questa sia la cosa che faccio meglio di tanti altri giocatori, non lo so… Ma sicuramente mi godo la vita nel circuito e per me non è ancora un lavoro, ma una vera passione che amo vivere".

Così si è chiusa l'intervista in inglese per Cobolli che durante la preparazione dello scambio di battute in italiano ha scherzato con il suo interlocutore tra un sorriso e l'altro: "Beh? Bene l'inglese no?". Ottenendo una risposta affermativa: "Sì è vero, il ragazzo ha studiato". Una notte davvero perfetta per Flavio che a Madrid sta confermando tutto il suo valore.