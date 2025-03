video suggerito

Jannik Sinner si rilassa sui kart: il numero 1 del tennis in pista assieme a piloti veri Jannik Sinner ama molto i motori e in questo periodo di assenza dal tennis ha passato un'intera giornata guidando il kart, con lui anche i piloti Giovinazzi e Guidi, e il ciclista Ciccone.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner sta scontando la sua sospensione. Passano i giorni e si avvicina il ritorno alle gare, dal 4 maggio potrà scendere in campo in un match ufficiale mentre dal 13 aprile potrà allenarsi regolarmente. Nel mentre il numero 1 ATP si rilassa con i kart. La passione per i motori di Sinner è nota, alcune foto sbucate online certificano la giornata passata sul circuito di Busca.

Sinner in pista a Busca con Giovinazzi e Guidi

Sinnerha trascorso una giornata a Busca, cittadina in provincia di Cuneo, lì sul circuito del Kart Planet si è dilettato sul kart. Jannik ha effettuato tanti giri sul tracciato piemontese in compagnia di alcuni amici piloti: Antonio Giovinazzi, ex F1, vincitore della 24 Ore di Le Mans, così come Alessandro Pier Guidi, campione a Le Mans e pilota Endurance. Con loro anche il ciclista Giulio Ciccone, grande protagonista in montagna al Tour de France 2023. Le immagini della giornata sul kart sono state pubblicate sulla pagina Facebook del Kart Planet Busca.

Sinner ha un grande passione per i motori

Jannik è stato sospeso dopo l'accordo con la WADA e tornerà in campo il prossimo 4 maggio. Agli Internazionali d'Italia a Roma sarà nuovamente protagonista. Sinner sta continuando ad allenarsi, seppur senza il suo staff, e ha passato una giornata sui kart. La passione di Sinner per i motori è davvero forte. Un anno e mezzo fa divenne ufficialmente investito di un ruolo in Formula 1.

Lo scorso dicembre, in occasione dell'ultimo Gp del 2024 ad Abu Dhabi, Sinner, fresco dei successi alle ATP Finals e in Coppa Davis, effettuò anche un giro di pista con Charles Leclerc, ma ebbe modo anche di incontrare Max Verstappen e il presidente della F1 Stefano Domenicali.