Sinner sbarca in Formula 1, l’accordo è un crossover tra tennis e motori: quale sarà il suo ruolo

Jannik Sinner è "amico della F1", in un comunicato ufficiale spiegati i dettagli della collaborazione tra il tennista e il mondo delle 4 ruote: parteciperà ad alcuni Gran Premi.

Jannik Sinner sta già lavorando in vista della prossima stagione quando proverà a migliorare gli eccezionali risultati ottenuti in quella scorsa. La sua popolarità è cresciuta e non poco e infatti, il tennista italiano ha annunciato di essere pronto a "lavorare anche con i migliori degli sport motoristici", ovvero con la Formula 1. Sui social il numero 4 del mondo ha ufficializzato quella che è una vera e propria partnership.

"Entusiasta per il futuro e per i divertenti progetti su cui lavoreremo insieme, forza!". Con queste parole Sinner ha formalizzato l'intesa con la F1, accompagnando un video in cui si vedono sia alcuni momenti delle sue partite, che scene relative a Gran Premi. Ma in cosa consiste l'accordo che vede Sinner "Friend of F1"? La spiegazione del tutto è stata offerta in un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della massima categoria di vetture monoposto.

Nella nota prima di tutto viene celebrato il talento di Sinner, considerato "uno dei giovani talenti più brillanti del tennis" con l'esaltazione dei suoi ultimi risultati. Poi ecco la spiegazione nel dettaglio del "ruolo" di Jannik a sostegno dei motori: "In qualità di amico della F1, Sinner parteciperà ad alcuni Gran Premi, dove sosterrà la F1 nella promozione di questo sport attraverso il coinvolgimento dei fan. Negli ultimi anni, sia la Formula 1 che il tennis hanno attratto un pubblico più giovane e diversificato, e il sostegno di Sinner alla F1 incoraggerà un più stretto crossover tra le basi di fan dei due sport".

Grande entusiasmo da parte del giocatore azzurro fresco di vittoria della Coppa Davis: "Essendo italiano, ho la F1 nel sangue, quindi non potrei essere più entusiasta di lavorare non solo con il miglior marchio degli sport motoristici, ma con la migliore piattaforma sportiva del mondo. Per dirla semplicemente, amo le auto, gli sport motoristici e l’emozione di correre e competere. Uno dei motivi principali per cui amo la F1, che sia guardare la F1, fare kart con i miei amici o correre al simulatore, è perché sento che ci sono molte sinergie tra il tennis e le corse. Sento che in entrambi gli sport conta solo l'1% e sono i piccoli dettagli che fanno un'enorme differenza".

E ora Sinner potrà dare vita a "progetti speciali": "Voglio contribuire a mostrare le cose straordinarie che lo sport delle corse ha da offrire e la Formula 1 è il partner perfetto per farlo. Questa relazione è qualcosa di totalmente diverso e unico, siamo entrambi in ambienti molto competitivi e penso che ci siano molte sinergie tra i due, che questa partnership metterà in mostra".

Soddisfazione anche per Domenicali, CEO e presidente della Formula 1: "Jannik è uno dei giovani atleti più talentuosi ed entusiasmanti del mondo in questo momento, quindi sono felice che diventi un amico della F1. Mentre continuiamo a crescere e a coinvolgere fan nuovi e diversi, è fondamentale continuare a lavorare con persone al di fuori del nostro sport per attirare nuovo pubblico. Questa entusiasmante opportunità ci consentirà di utilizzare l’incredibile piattaforma di Jannik e di riunire i mondi della F1 e del tennis".