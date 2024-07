video suggerito

Finisce il sogno di uno straordinario Musetti: Djokovic-Alcaraz è ancora la finale di Wimbledon Novak Djokovic è in finale a Wimbledon per la 10ª volta. Il tennista serbo ha sconfitto in tre set un magnifico Lorenzo Musetti, battuto 6-4 7-6 6-4. Djokovic affronterà Alcaraz domenica.

A cura di Alessio Morra

Ha giocato un torneo meraviglioso Lorenzo Musetti, che da Novak Djokovic è stato eliminato nel torneo di Wimbledon. Il tennista italiano ha regalato spettacolo puro, ha giocato alla pari per due set, ma a imporsi in tre set è stato l'ex numero 1 del mondo, che domenica 14 luglio sfiderà per il titolo nell'ennesima finale Carlos Alcaraz, campione in carica che lo batté un anno fa.

Djokovic vince il primo set sul filo

Si capisce sin dal primo colpo che il serbo è in grande spolvero, Musetti pure. Ma il break arriva comunque presto, Djokovic lo ottiene al sesto gioco, Musetti insegue, resta lì e quando sembra finita, e cioè sul 5-3 40-15, annulla due setpoint e fa soprattutto il break. Il set si riapre, ma dura poco. Perché arriva un altro break, 6-4 per Djokovic, che aveva bisogno di vincere il primo set per fare partita di testa e mettersi davanti.

Musetti fa spettacolo, Djokovic vince il tie-break

Musetti parte alla grande nel secondo set strappando subito la battuta al sette volte vincitore di Wimbledon. La battuta la tiene, il break lo conserva e lo mantiene anche nel quarto gioco, che chiude con un rovescio in corsa fenomenale, che ottiene l'applauso pure di Djokovic, è 3-1. Ma il serbo non vuole farlo scappare, alza il livello, lo riaggancia, 3-3, e poi lo supera. Sul 5-4 Djokovic ha setpoint, Musetti lo cancella con una magia, si arriva al tie-break, che è del serbo per 7 punti a 2.

Djokovic va in finale a Wimbledon per la 10ª volta

Leggermente scoraggiato, e come dargli torto, l'azzurro perde la battuta in avvio di terzo set. Djokovic solo quello che aspettava. Il serbo mette il pilota automatico e cerca di arrivare fino in fondo al traguardo. Nel nono gioco Novak alza ulteriormente il livello, vola sullo 0-40. I matchpoint sono tre, Musetti li annulla ed è 40-40. Poi vince altri due punti ed è 4-5.

Lì la partita si riapre. Lorenzo, osannato dal pubblico di Wimbledon, arriva a vincere altri due punti, e sono sette quelli di fila, Djokovic però vuole chiudere, annulla una palla break e vince 6-4 7-6 6-4. Decima finale a Wimbledon per il serbo, che ritrova Alcaraz.