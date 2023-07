Wimbledon, Djokovic-Alcaraz oggi in finale: orari TV e dove vedere in diretta la partita di tennis

Il torneo di Wimbledon di tennis si chiude oggi con la finale Alcaraz-Djokovic. La partita che vale il titolo si disputerà nel pomeriggio, inizierà alle ore 15 e gli appassionati italiani potranno seguirla in diretta TV su Sky (canali 201 e 203) e in streaming con Sky Go e NOW.

Il programma di oggi a Wimbledon

ore 15: Alcaraz-Djokovic

Finale Alcaraz-Djokovic oggi in TV a Wimbledon: orario e dove vederla

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic disputeranno oggi la finale numero 140 del torneo di Wimbledon. Una finale di extra lusso tra i primi due giocatori della classifica mondiale, che daranno vita a una sfida generazionale. Perché i due hanno sedici anni di differenza, e per questo, va da sé, hanno due carriere totalmente differenti. La finale inizierà alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta TV da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Summer) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW. Telecronaca di Pero e Bertolucci.

