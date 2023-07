La prima vittoria ATP gioca un brutto scherzo al figlio di Bjorn Borg: simpatica gaffe a Bastad Leo Borg ha battuto Ymer trovando la prima vittoria in un torneo dell’ATP Tour. Al momento dell’uscita dal campo però ecco l’imprevisto figlio dell’emozione.

A cura di Marco Beltrami

Quando hai un cognome pesante come il suo è facile avere tutti gli occhi puntati addosso soprattutto in casa. Leo Borg figlio della leggenda del tennis Bjorn ha deciso di seguire le orme del padre, diventando un giocatore professionista. Finalmente dopo la gavetta a livello giovanile e a livello Challenger, il ragazzo del 2003 ha trovato la prima vittoria del circuito ATP.

Entrato in tabellone grazie ad una wild card, essendo uno degli atleti di casa, Borg junior ha fatto il suo esordio contro il connazionale Elias Ymer, anche lui in gioco grazie ad un invito degli organizzatori. Un tennista che già da tempo compete nei tornei ATP e che alla vigilia sembrava favoritissimo, con una classifica migliore di quella del suo più giovane connazionale, 166 contro 437 del ranking. E invece ecco che Leo ha sovvertito i pronostici.

Dopo un primo set molto combattuto e tirato in cui Leo è stato bravo a rimontare, nel secondo il figlio d'arte ha avuto vita più facile imponendosi dunque 7-6, 6-3. Archiviati diversi tentativi dunque ecco che Leo Borg è riuscito a vincere la prima partita della sua carriera a livello ATP. Una soddisfazione enorme per lui che solo pochi mesi fa è entrato nei primi 500 del ranking, e ha all’attivo un unico torneo vinto ovvero quello ITF da $15.000 a Sharm el-Sheikh.

Una gioia enorme per questo ragazzo che ha recitato anche interpretando il padre proprio nel film Borg McEnroe. Dopo il punto decisivo questo giovane svedese ha subito guardato il suo angolo sorridendo felice. Prima di salutare il connazionale Ymer nel classico terzo tempo a rete, Leo si è lasciato andare ad un gesto molto gettonato tra i tennisti, quello di tirare una pallina il più in alto possibile, fuori anche dall'impianto.

Peccato però che in questa occasione Borg abbia pagato dazio all'emozione e dunque il suo gesto non è andato proprio come nelle aspettative. Il colpo dello svedese è stato tirato male, e così la pallina è pericolosamente finita un po' troppo in basso rispetto alle previsioni dove si trovavano alcuni spettatori. Accortosi subito della gaffe, ecco che Borg ha sfoderato un'espressione prima sorpresa e poi sorridente scusandosi con i sostenitori, con tanto di miglior sorriso sfoderato. Oggi tutto o quasi, gli è concesso.

Queste le sue parole dopo il trionfo: "È assolutamente incredibile poterlo fare a casa. Ci sono molte emozioni. Non ero nervoso, ero molto nervoso ma questo è solo tennis. Si tratta di come lo affronti. È assolutamente incredibile poterlo fare a casa davanti a un pubblico fantastico. Ci sono così tante emozioni in questo momento".