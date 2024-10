Maximilian Ibrahimovic scelto dalla Svezia Under 18, è la prima convocazione per il figlio di Zlatan

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Maximilian Ibrahimovic, figlio maggiore di Zlatan, ha iniziato molto bene la stagione con il Milan Primavera, non solo perché sta segnando a raffica. Ibra jr. festeggia questo bell'avvio anche con la prima convocazione con le nazionali giovanili della Svezia. L'attaccante è stato inserito nell'elenco dei convocati dell'Under 18 svedese, che nella pausa del campionato disputerà due amichevoli contro il Giappone e gli Stati Uniti.

Il c.t. della Svezia elogia Maximilian Ibrahimovic

Il c.t. dell'Under 18 svedese Andreas Petterson parlando con il quotidiano ‘Expressen' di Ibra junior ha detto: "Lo seguo da un anno. Ha iniziato a giocare sempre di più con l'Under 18 del Milan. Poi ha fatto progressi e ha fatto bene". Il selezionatore conosce bene Maximilian Ibrahimovic e ha sottolineato la capacità di posizionarsi sempre bene sotto porta e la bravura nel saper sfruttare le occasioni per il figlio di Ibrahimovic, che è universalmente considerato il più grande calciatore svedese di ogni tempo.

Il giovane Ibrahimovic con la squadra Primavera del Milan ha segnato 4 gol in 6 partite di campionato, uno di questi è stato un piccolo grande capolavoro all'Empoli, due li ha rifilati all'Udinese e uno all'Inter nel derby Under 18. Ibra jr. ha giocato anche due partite in Youth League.

Con Ibra jr c'è un altro figlio d'arte con l'Under 18 svedese

Nell'elenco dei convocati dell'Under 18 svedese, curiosamente, c'è anche un altro nome noto e cioè quello di Mellberg. Ovviamente si tratta del figlio di Olof, ex difensore anche della Juventus, oltre che di Aston Villa e Villarreal. Chissà che John e Maximilian non ripercorrano le carriere dei loro padri, che hanno giocato assieme due Mondiali e tre Europei.