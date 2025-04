Il Real Madrid ha scelto il sostituto di Ancelotti: Florentino Perez lo vuole prima del Mondiale per Club

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid ha scelto il sostituto di Carlo Ancelotti: è Xabi Alonso. Florentino Perez lo vuole prima del Mondiale per Club e sta già lavorando per liberarlo dal Bayer Leverkusen. Dopo le voci incontrollate su Jurgen Klopp, che sono state prontamente smentite dall'entourage dell'allenatore tedesco, tutte le piste portano al vero e unico candidato che la Casa Blanca abbia mai preso in considerazione.

L'ex centrocampista dei Blancos e della nazionale spagnola è da tempo sui taccuini dei vertici del Real Madrid ma dopo l'eliminazione dalla Champions League, e la Liga che sembra ormai lontana, si è deciso il cambio di rotta alla fine della stagione.

Xabi Alonso ha un contratto fino al 2026 con il Bayer Leverkusen e ha una clausola nel contratto che, se attivata e debitamente riconosciuta dal club tedesco, può liberarlo alla fine della stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, sempre molto attento e vicino alle vicende del Real Madrid, Florentino Perez vorrebbe Xabi Alonso prima del Mondiale per Club ma bisogna capire se l'allenatore accetterebbe di salire in corsa, con un torneo prestigioso da giocare e onorare, prendendo una squadra stanca e da rifondare invece di aspettare metà luglio e la fine dell'annata.

Al momento non c'è nulla di scontato ma Florentino Perez ed Emilio Butrageno sono già a lavoro per pianificare il prossimo futuro, che non sarà con Ancelotti.

Xabi Alonso dovrebbe disputare le ultime cinque partite alla guida del Bayer Leverkusen, con un biglietto per la prossima Champions League assicurato e la Bundesliga è praticamente chiusa, visto che il Bayern ha un vantaggio di sei punti sui 15 disponibili.

L'allenatore spagnolo è il candidato principale per la panchina del Real Madrid ma bisognerà capire le tempistiche con cui si svilupperà questo passaggio, con il Bayer che dovrà trovare un sostituto all'altezza dell'uomo che ha rotto la maledizione del ‘Neverkusen'.

Carlo Ancelotti sarebbe stato sfiduciato da una parte importante dello spogliatoio e Florentino Perez, appena saputo di questa situazione, avrebbe deciso di voltare pagina. Cosa farà Carletto? L'allenatore di Reggiolo è tranquillo e ci sono già diverse ipotesi per il prossimo futuro: quella più intrigante porta alla panchina del Brasile ma nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile ritorno al Milan.

Al momento non sembra esserci nulla di concreto ma un tecnico della caratura di Ancelotti non avrà difficoltà a trovare una panchina.