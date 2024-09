video suggerito

Il figlio di Ibrahimovic segna un gol pazzesco col Milan Primavera: la palla finisce sotto la traversa Maximilian Ibrahimovic continua a stupire col Milan Primavera. Il figlio di Zlatan segna un gol pazzesco nella quarta giornata di campionato in cui i rossoneri di Federico Giunti hanno superato alla grande l’Empoli con il punteggio di 4-1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Maximilian Ibrahimovic continua a stupire col Milan Primavera. Il figlio di Zlatan segna un gol pazzesco nella quarta giornata di campionato in cui i rossoneri di Federico Giunti hanno superato alla grande l'Empoli con il punteggio di 4-1. Sensazionale la giocata del dirigente ed ex bomber milanista. Da metà campo Maximilian prende palla e punta l'avversario. Col destro si porta poi velocemente la palla sul mancino: due tocchi e poi lascia partite una potente conclusione che si stampa con forza e precisione sotto la traversa.

Un tiro chiaramente imparabile col portiere toscano che se la prende con la propria difesa per aver lasciato troppo spazio libero a Ibra. I compagni gli corrono dietro, Giunti lo esalta dalla panchina. Per movenze è sembrato quasi simile a suo padre e anche l'esecuzione del tiro ci fa tornare indietro nel tempo a qualche giocata di Zlatan. Per Maximilian è il terzo gol in campionato dopo quattro giornate giocate.

Maximilian Ibrahimovic come un predestinato: in Primavera è già protagonista

Da un'Ibrahimovic all'altro. Se papà Zlatan nelle ultime settimane ha fatto discutere per via della sua assenza, specie in un momento non facile per il Milan alle prese con un inizio di stagione non esaltante e il caso Leao-Theo, non si può dire lo stesso di suo figlio. Maximilian aveva esordito col Milan Primavera presentandosi con una doppietta realizzata contro l'Udinese.

Poi dopo due giornate a secco è tornato al gol contro l'Empoli inventandosi una giocata sensazionale. Per qualcuno sembra essere già pronto per iniziare un percorso importante nel Milan che già può dirsi fortunato di avere in squadra uno come Camarda impegnato però nel Milan Futuro in Serie C. Insomma, segnali di speranza importanti per il futuro dei rossoneri arrivano proprio dal settore giovanile che potrebbe regalare al Diavolo la coppia d'attacco del domani.