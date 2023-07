La moglie di Djokovic gli tira un bicchiere d’acqua prima della finale: un gesto con un significato Novak Djokovic stamattina si è incamminato dalla sua casa in affitto a Wimbledon per giocare la finale del torneo londinese contro Alcaraz: sua moglie Jelena gli ha tirato dietro un bicchiere d’acqua, un gesto con un significato ben preciso.

A cura di Paolo Fiorenza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic oggi si gioca la finale del torneo di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, col giovane numero uno al mondo più che mai intenzionato a detronizzare il campione in carica. Nole va a caccia del 24simo titolo del Grande Slam in carriera (eguaglierebbe Margaret Smith Court), un successo che sarebbe l'ottavo sull'erba londinese come Roger Federer. Una leggenda nel suo svolgersi: questo è tuttora il serbo a 36 anni, senza che si veda ancora la fine di una vicenda senza uguali nella storia del tennis.

Anche in questa edizione dei Championship, Novak è come sempre accompagnato dalla moglie Jelena, che ha sposato 9 anni fa e da cui ha avuto i due figli Stefan e Tara. La famiglia durante il torneo alloggia in una casa presa in affitto a Wimbledon e qualche ora fa Djokovic ha preso gli arnesi del mestiere, li ha messi nel classico borsone e si è incamminato con un buon anticipo verso l'All England Club, dove poi lo avrebbero raggiunto moglie e figli per assistere alla finale dal box del serbo sul centrale.

Novak Djokovic con la moglie e i figli a Parigi dopo l’ultima vittoria al Roland Garros

Mentre si allontanava da casa, Nole è stato sorpreso alle sue spalle dal lancio di un paio di bicchieri d'acqua, uno da parte di Jelena, l'altro dei figli. Un atto che è stato accolto con un sorriso dal campione di Belgrado, che sembrava quasi aspettarselo, come si vede nel video caricato dalla moglie in una storia su Instagram. Nessuna volontà di rinfrescare il capofamiglia viste le temperature altissime, ma un gesto con un significato ben preciso in vista della finale contro Alcaraz.

Leggi anche Chi è Marketa Vondrousova che ha trionfato a Wimbledon: ossessionata dai tatuaggi e dalle scarpe

Gettare acqua dietro qualcuno mentre inizia un viaggio è una tradizione serba di buona fortuna. A rimarcare il concetto ci pensa la stessa Jelena, che sopra il filmato sovrascrive "srecno" in serbo e "good luck" in inglese. Novak incassa l'acqua e ridacchia, prima di salire sull'auto che lo preleverà per portarlo a giocare la finale col rampante spagnolo. Carlitos è avvisato, contro di lui si è mossa anche Jelena: l'amor move il sole e l'altre stelle, quello di una donna può far vincere una finale a Wimbledon…