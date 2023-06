I soldati svengono dal caldo durante le prove della parata, principe William: “Condizioni difficili” Ieri si sono tenute le prove della parata per il Trooping The Colours sotto la supervisione del principe William. Le condizioni meteorologiche nel Regno Unito però hanno creato disagi: alcuni soldati sono svenuti durante le prove. Il tweet di William dopo i fatti: “Avete fatto un ottimo lavoro, le condizioni erano difficili”.

A cura di Gaia Martino

Sarebbero in totale tre i soldati svenuti durante la parata militare in casa Reale, ieri, sabato 10 giugno. Il principe William ha passato in rassegna oltre 1400 soldati della Household Division e della King's Troop Royal Horse Artillery in vista del Trooping The Colours, la cerimonia che si tiene il terzo sabato di giugno presso la Horse Guards Parade di St James's Park, ma le alte temperature hanno creato alcuni disagi. Durante la parata tre uomini sarebbero svenuti, un video su Twitter mostra i momenti nei quali sono stati soccorsi.

I malori durante la "Colonel's Review"

Il caldo torrido a Londra ha causato disagi ai soldati che ieri mattina hanno fatto le prove della parata militare di Trooping the Colour prevista per il prossimo fine settimana. Durante la Colonel's Review, così come è nominata, alla Horse Guards Parade, sarebbero stati almeno tre gli uomini svenuti: l'eccessivo calore – il termometro segnava 30 gradi – e l'abbigliamento piuttosto pesante composto dal berrettone di 45 centimetri e le uniformi di lana, gli hanno fatto perdere i sensi rendendo necessario l'intervento dei medici. Alla parata c'erano 1400 soldati e 200 cavalli che sfilavano facendo coreografie a ritmo di marcia militare. Su Twitter circolano alcuni video che mostrano il momento nel quale vengono soccorsi gli uomini colti da malore:

L'elogio ai soldati del principe William

Il principe William ha supervisionato le prove della parata e si è reso dunque conto delle difficoltà riscontrate dai soldati. Su Twitter con un messaggio ha ammesso che le condizioni erano difficili ed ha fatto i complimenti a tutti coloro che hanno resistito agli sforzi. "Un grande ringraziamento a tutti i soldati che hanno preso parte alla Colonel's Review questa mattina nel caldo. Condizioni difficili, ma avete fatto davvero un ottimo lavoro".