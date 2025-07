Twiga Versilia, com’è fatto e quanto costa l’esclusivo beach club a Forte dei Marmi

Il Twiga è arrivato a Forte dei Marmi, una delle località balneari italiane più amate dalle star, e ha inaugurato lo scorso weekend con un maxi party che ha visto Fedez ricoprire i panni dell'ospite speciale. Balli scatenati, dj dal vivo fino all'alba e 60 bottiglie di Dom Perignon offerte gratuitamente al pubblico: il locale appena acquisito da Leonardo Maria Del Vecchio (e in precedenza di Flavio Briatore) ha dato il via alla stagione estiva "col botto", diventando una delle location vacanziere più sofisticate d'Italia. Oltre alla discoteca ha anche un ristorante e un beach club, tutti sono curati nei minimi dettagli, tanto da poter essere considerati l'emblema del lusso. Com'è fatto il Twiga Versilia e quanto costa trascorrere una giornata qui?

Chi ha firmato gli arredi del Twiga Versilia

Si chiama Twiga Versilia, si trova a Forte dei Marmi, per la precisione a Marina di Pietrasanta (Lucca), ed è il beach club/discoteca appena acquisito e rinnovato da Leonardo Maria Del Vecchio, rampollo di Luxottica.

Twiga Versilia

Perfetto connubio tra lusso e tranquillità, il lido è dotato di tende, cabine private, ristoranti raffinati e una splendida piscina, il tutto sullo sfondo di una meravigliosa spiaggia dorata. A rendere il beach club ancora più sofisticato è stata la collaborazione con Dolce&Gabbana, che ha decorato ogni singolo dettaglio con l'iconica stampa Banano, un mix di tropical e glam che arricchisce arredi, zona spiaggia, cabane e ristorante.

Gli arredi Dolce&Gabbana

Non manca il pop-up store della Maison siciliana che offre capi e accessori pensati appositamente per la location. Cosa dire, invece, del ristorante? Si chiama Vesta Versilia, è stato ideato da LMDV Hospitality e, oltre ad affacciarsi sul. mare, offre anche una cucina mediterranea moderna ideata da una brigata di chef visionari.

Twiga a Forte dei Marmi

I costi del Twiga a Forte dei Marmi

Quello che rimane da chiedersi è: quanto costa una giornata al Twiga Versilia? Tutto varia a seconda del periodo e dalla postazione scelta, anche se sicuramente non si tratta di un beach club economico. In alta stagione una tenda vista mare costa 400 euro, mentre una tenda imperiale arriva a 1.500 euro.

Il club

Il ristorante, invece, ha un sofisticato menù che parte da un minimo di 9-15 per i contorni e arriva ai 30-70 euro per un secondo. L'acqua costa 5 euro, mentre una birra viene offerta a 20 euro. Naturalmente non mancano le opzioni extra lusso come il caviale Beluga da 700 euro per 125 grammi al sushi e al sashimi, venduti a 20-20 euro al pezzo. Per quanto riguarda il cocktail bar, infine, in media i drink hanno un costo di 15 euro.