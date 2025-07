Il Twiga Porto Cervo è il “nuovo Billionaire”: com’è fatto il locale e quali sono i prezzi

Twiga Porto Cervo

Il 17 luglio la Costa Smeralda è stata illuminata da uno degli eventi più attesi dell'estate 2025: l'inaugurazione del Twiga a Porto Cervo, il locale che ha preso il posto del Billionaire di Flavio Briatore dopo l'acquisizione di Leonardo Maria De Vecchio del gruppo Luxottica. Così come successo nel beach club aperto in Versilia, anche qui tra gli ospiti c'erano diversi volti noti del mondo dello spettacolo, prima tra tutte Belén Rodriguez, che ha riservato un privè alle spalle della consolle. Com'è fatta la location appena ristrutturata e quali sono i prezzi del beach club, del ristorante e della discoteca?

Chi ha curato la ristrutturazione del Twiga Porto Cervo

Il Twiga Porto Cervo ha preso il posto dello storico Billionaire e sembra essere destinato a ridefinire le notti della Costa Smeralda. Si tratta di un locale distribuito su più livelli che, con uno stile impeccabile e sofisticato, propone il format dinner to club. A curarne la ristrutturazione è stato l'architetto Stefano Belingardi, che ha voluto creare diversi spazi autonomi ma allo stesso tempo armonici e capaci di esprimere il profondo legame del brand col territorio sardo.

Twiga Porto Cervo

Pietra di San Giacomo e pietra di Orosei si fondono con ferro e legno scuro, elementi naturali come roccia e acqua si intrecciano con soluzione tecnologici, dando vita a un ambiente sofisticato e super elegante. Al piano terra c'è la Casa Fiori Chiari Porto Cervo, un bistrot mediterraneo dove poter cominciare la serata con una sofisticata cena e degli spettacoli di musica dal vivo, mentre al piano superiore è stato inaugurato Vesta Porto Cervo, un ristorante moderno ed essenziale di fine dining, il cui punto forte non è solo il menù curato dall'Executive Chef Giorgio Bresciani ma anche la vista mozzafiato sulla baia.

Vesta

I prezzi per una serata al Twiga Porto Cervo

A partire dalla mezzanotte si dà il via alla serata "danzereccia": se da un lato Casa Fiori Chiari offre sia dj set che spettacoli dal vivo, Vesta ospita dj di fama internazionale ogni sera, trasformandosi in un dancefloor eclettico e sofisticato.

Twiga Porto Cervo

Quali sono i prezzi per una serata al Twiga Porto Cervo? Naturalmente variano a seconda dei servizi scelti. Per quanto riguarda il ristorante, è previsto il pagamento del coperto di 5 euro a testa, una bottiglia d'acqua costa 10 euro, le pizze partono da 18 euro, mentre i contorni spaziano tra 9 e 15 euro. Per accedere al club, invece, si può prenotare un tavolo a centro pista o nel privè, facendo arrivare bottiglie di champagne o di distillati (che possono arrivare anche a 500 euro).