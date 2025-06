Addio al Billionaire di Flavio Briatore, a Porto Cervo arriva il Twiga

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Costa Smeralda è da sempre considerata il simbolo delle vacanze di lusso in Sardegna, il luogo preferito dalle star e dai turisti che vanno alla ricerca di mare cristallino, vita mondana e panorami da sogno. A partire da quest'estate, però, si dovrà dire addio a uno dei luoghi iconici della nota località balneare: il Billionaire di Flavio Briatore, locale che ha fatto letteralmente storia a Porto Cervo. A prendere il suo posto sarà il Twiga, destinato a diventare il centro della nightlife mediterranea, nonché il simbolo di un passaggio generazionale.

Leonardo Maria Del Vecchio acquista il Billionaire

Il Twiga, il noto locale notturno che fa capo al marchio Lmdv Hospitality Group di Leonardo Maria Del Vecchio, arriva a Porto Cervo, prendendo il posto dell'ex Billionaire di Flavio Briatore. Si tratta della quarta apertura dopo Forte dei Marmi, Montecarlo e Baia Beniamin e sembra già essere destinata a fare tendenza. "Con questa apertura, Twiga entra nel cuore del Mediterraneo con una visione nuova. Non è solo una location: è un’idea di futuro che parte da un luogo iconico per riscrivere l’esperienza dell’estate italiana. In Sardegna portiamo un progetto che unisce cultura, cucina e intrattenimento, ma sempre con rispetto per l’anima del territorio. L’obiettivo non è occupare uno spazio, ma dare valore. Non replicare, ma evolvere. Vogliamo contribuire a riportare la Sardegna al centro delle rotte internazionali, non come una meta da attraversare, ma da sentire, rispettare e celebrare", sono state queste le parole usate da Del Vecchio per raccontare di questa nuova avventura sarda.

Come sarà fatto il Twiga Porto Cervo

Come sarà fatto il Twiga Porto Cervo? Si estenderà su oltre 2.200 mq divisi su due livelli e abbraccerà la filosofia "dinner to club", dunque offrirà esperienze adatte a ogni esigenza, dalla cena al dopocena. Al primo piano ci sarà Casa Fiori Chiari, un bistrot mediterraneo dove si terranno dinner show e live performance, mentre al secondo piano si troverà Vesta, un ristorante di fine dining moderno ed essenziale, la cui peculiarità sarà il panorama da sogno sulla costa gallurese. A partire da mezzanotte si darà poi il via alle danze con dj set internazionali. Quando è prevista l'apertura? A luglio 2025 e, stando alle anticipazioni trapelate, l'inaugurazione verrà accompagnata da performance artistiche, collaborazioni di prestigio e una regia musicale curata in ogni dettaglio. Un nuovo indirizzo destinato a diventare punto di riferimento dell’estate in Sardegna.

