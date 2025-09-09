Il Twiga arriva a Milano: com’è fatto il club dove sono vietati i cellulari

Il Twiga arriva a Milano. La festa di inaugurazione sarà il 23 settembre e, stando alle anticipazioni, sarà spettacolare: ecco com’è fatto il nuovo locale di Leonardo Maria Del Vecchio.

Il Twiga è pronto per inaugurare una nuova sede nel cuore di Milano. Presente già a Monte Carlo, Porto Cervo, Forte dei Marmi e Baia Beniamin, il noto locale si propone di continuare a essere un assoluto leader nel mondo della nightlife. Dopo l'acquisizione da parte di LMDV Hospitality Group, il brand è stato rilanciato in modo moderno e innovativo. Ora l'obiettivo del proprietario Leonardo Maria Del Vecchio di Luxottica è dare una nuova vita al marchio ma mantenendo intatta la sua anima. Ecco come sarà la nuova sede milanese e cosa verrà organizzato per la serata di apertura.

L'opening party del Twiga Milano

Il Twiga Milano inaugurerà il prossimo 23 settembre in via Turati 29, a pochi passi dal Quadrilatero della moda. L'evento si preannuncia letteralmente spettacolare, almeno stando alle anticipazioni trapelate sull'opening party. Oltre allo spettacolo musicale e al menù sofisticato offerto ai clienti, durante la serata di apertura ci sarà anche la partecipazione straordinaria di 50 Cent, l'icona del rap internazionale che si esibirà in un dj set e voce unico. Tutti gli ospiti, inoltre, saranno chiamati a lasciare gli smartphone all'ingresso, così che la festa sia davvero esclusiva e all'insegna della privacy. In alternativa sarà possibile anche semplicemente osculare le telecamere prima di accedere al club.

Twiga Milano

Com'è fatto il nuovo Twiga a Milano

Com'è fatto il nuovo Twiga Milano? Così come le sedi nel resto d'Europa, anche in questo caso l'ambiente è stato curato nei minimi dettagli. A progettare gli interni è stato l'architetto Stefano Belingardi, che ha voluto dare vita a una vera e propria esperienza immersiva. Il locale, infatti, è stato pensato come un "abbraccio emozionale" attraverso l'uso del rosso. Mixato al nero e alla luce dell'acciaio, si viene a creare uno spazio fortemente evocativo e unico nel suo genere. Il Twiga Milano sarà aperto ogni giorno: dalle 20:30 a mezzanotte si potrà cenare al ristorante da 100 coperti, poi a partire dalla mezzanotte fino alle 5 occhi si darà spazio alle danze scatenate con gli show di dj internazionali e ospiti speciali. Non mancheranno il raw bar, un menù sorprendente e un'atmosfera intima, ovvero tutto il necessario per riassumere il DNA della città lombarda.