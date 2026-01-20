Arriva in Italia SushiSamba, dove apre e quanto costa una cena nel celebre ristorante

Sushisamba, Milano

Milano si prepara ad accogliere Sushisamba, storico ristorante internazionale noto per il mix di sapori giapponesi, brasiliani e peruviani e diventato parte della cultura pop fino ad apparire in Sex and the City, diventando l’incarnazione perfetta dell’atmosfera cosmopolita. Il 28 gennaio è la data fissata per l’inaugurazione del primo SushiSamba italiano che sarà situato al primo piano della Torre Velasca, nel cuore del centro della città meneghina, con un progetto che coniuga ristorazione, mixologia e intrattenimento in un unico spazio di lifestyle gastronomico moderno.

Gli interni di Sushisamba a Milano

SushiSamba arriva a Milano

Fondato a New York nel 1999, Sushisamba è diventato un nome della ristorazione conosciuto a livello globale grazie alla sua cucina etno-fusion che fonde tecniche giapponesi con ingredienti e influenze brasiliane e peruviane, offrendo piatti che raccontano storie di viaggi e incontri culturali. Il brand è presente in città come Londra, Dubai, Las Vegas e Doha e ora arriva finalmente in Italia, rendendo Milano una tappa strategica nel suo percorso di espansione internazionale. Il ristorante milanese, ospitato nella riqualificata Torre Velasca, offrirà diverse aree dedicate all’esperienza: una sala principale con sushi bar e cucina aperta, una cocktail lounge e un’esclusiva SAMBAROOM immersa in un’atmosfera dinamica che celebra le radici giapponesi, brasiliane e peruviane del brand. Il progetto è stato reso possibile da Sunset Hospitality Group, che porta la visione globale e l’energia del marchio in un contesto architettonico iconico e simbolico per Milano, creando uno spazio dove cucina, drink e intrattenimento convivono in un’esperienza unica.

Una delle proposte del menù di Sushisamba a Milano

Quanto costa mangiare a SushiSamba

L’offerta gastronomica di Sushisamba Milano rispecchia molto il concept del ristorante, unendo sushi creativo, ceviche peruviani, anticuchos brasiliani, piatti dalla robata grill e altre proposte che celebrano l’incontro culturale tipico del brand. I drink giocano un ruolo centrale nell’esperienza con cocktail originali, sakè, vini e champagne pensati per accompagnare le portate in un percorso sensoriale complesso e vivace. I prezzi del menù milanese partono da una fascia che si aggira tra i 9 e i 15 euro per gli apertivos e gli small plates, come edamame, gyoza, guacamole con aji amarillo per arrivare tra i 14 e 55 euro per i piatti crudi in stile Nikkei e tra i 18 e oltre 100 euro per la griglia tipica giapponese, la Robata.