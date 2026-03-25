Da SushiSamba arriva la SambaRoom: ballerini e dj set nel nuovo format del ristorante di Milano

A pochi mesi dall’inaugurazione di SushiSamba a Milano, l’iconico ristorante ha inaugurato la Samba Room, una sala in cui si può cenare, ballare e divertirsi tra dj set, performance live e percussionisti.

Gli spettacoli nella SambaRoom

Lo scorso gennaio ha debuttato in Italia SushiSamba, lo storico ristorante apparso in Sex and the City, diventato famoso per la sua proposta culinaria a base di piatti che mixano sapori giapponesi, brasiliani e peruviani. Il primo locale Made in Italy ha aperto a Milano, al primo piano della Torre Velasca, e fin dai primi giorni ha registrato un vero e proprio boom di prenotazioni. Ora ha annunciato l'ennesima novità nel suo format: ha appena inaugurato la SambaRoom, una sala che ospita dj set e performance di samba dal vivo, così da rendere ancora più divertenti e immersive le sue serate.

SambaRoom, la sala che ospita gli spettacoli live da SushiSamba

SushiSamba Milano ha inaugurato SambaRoom, l'anima più vibrante dell'iconico ristorante, perfetta per coloro che vogliono godersi una serata più dinamica e festosa. Si tratta di una sala che affianca la main room, nella quale non solo si mangia ma ci si gode anche un coinvolgente spettacolo musicale con performance di samba e dj set. Cena e intrattenimento si fondono in un unico flusso naturale, offrendo un'esperienza ispirata alla nightlife internazionale. Ballerini e percussionisti si muovo tra i tavoli, coinvolgendo gli ospiti nei loro spettacoli e rendendo le cene "immersive". L'appuntamento è dal giovedì al sabato a partire dalle 20.00 fino alle 01.00: si verrà accolti dal dj set e nel corso della serata partiranno gli spettacoli live. Per riservare un tavolo la prenotazione è obbligatoria, mentre se si vuole semplicemente bere un drink al bancone si può arrivare anche all'ultimo minuto.

La SambaRoom di SushiSamba

Quanto costa una cena da SushiSamba

All'interno della SambaRoom ci sarà la stessa proposta gastronomica del ristorante, accompagnata da una drink list in continuità con quella della main room. Per aperitivo si può ordinare un piatto di edamane, una tartare di salmone a 15 euro oppure una porzione di caviale (il più costoso è il caviale beluga, il cui prezzo per 50 grammi di prodotto è di 420 euro). I crudi, dalle ostriche al tiradito di salmone, si aggirano tra i 15 e i 24 euro, mentre i piatti di pesce, dall'orata alla spigola, tra i 21 e i 55 euro. Polpo croccante a 29 euro, tempura di gamberi a 35 euro e insalate miste a 10-15 euro: per la carne si sale a 65 euro per un ribeye di wagyu australiana e a 105 euro per un controfiletto di wagyu giapponese. Non mancano i piatti di sushi, il cui prezzo non supera mai i 31 euro.

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