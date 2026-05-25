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Chiara Ferragni prova in anteprima Akiro, il bar di cucina nikkei che offre rolls fatti a mano

Chiara Ferragni con il nuovo fidanzato Josè Hernandez ha cenato in anteprima da Akiro, l’hand roll bar di Luis Arévalo che presto debutterà a Milano: ecco cosa si potrà gustare al suo interno.
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A cura di Valeria Paglionico
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Chiara Ferragni sta vivendo un momento particolarmente felice della sua "nuova vita": archiviati sia il divorzio da Fedez che lo scandalo dei pandori Balocco, ha finalmente ritrovato la serenità e ora si gode l'amore al fianco del fidanzato colombiano Josè Hernandez. Con lui ha trascorso l'intero weekend, visto che lo scorso venerdì ha compiuto gli anni, ma la cosa che in pochi sanno è che, nei giorni successivi alla festa casalinga, i due si sono concessi un'esperienza unica: hanno provato in anteprima il bar di cucina nikkei Akiro, che prossimamente aprirà in zona Moscova, a Milano.

L'hand roll bar di Luis Arévalo arriva in Italia

Avete mai sentito parlare di Akiro? Si tratta di un noto hand roll bar gestito dallo chef Luis Arévalo, propone cucina nikkei, ovvero un mix di piatti giapponesi e peruviani, ed è tra i format più richiesti del momento. Dopo aver ottenuto un incredibile successo a Madrid, Barcellona e Chicago, ora sta per aprire anche a Milano, in zona Moscova. Sul sito ufficiale e sui canali social, però, non viene specificata la data dell'inaugurazione. L'unica cosa certa è che Chiara Ferragni con Josè e un'altra cerchia ristrettissima di invitati hanno partecipato a una cena di anteprima che si è tenuta nel weekend, rivelando tutti i dettagli inediti della location.

Quanto costano i rolls fatti a mano di Akiro

Qual è la particolarità di Akiro? Così come nel resto del mondo, anche a Milano i clienti vengono invitati a sedersi intorno al banco, guardando da una posizione "privilegiata" gli chef che preparano a mano i rolls, i nigiri e i sashimi che di lì a poco gusteranno. L'idea di questo format è nata a Madrid, dove inizialmente ci si limitata a offrire una serie di piatti della cucina nipponica, poi nel 2010 è arrivata la svolta nikkei, dove ai tecnicismi giapponesi si sono aggiunti i sapori speziati peruviani. La risposta del pubblico è stata super entusiasta e non sorprende che lo chef abbia voluto debuttare anche nella capitale della moda, Milano.  Cosa si potrà provare nel ristorante? Si parte con la sezione Nikkei Journey con l’hamachi ceviche con leche de tigre al wasabi e ají amarillo, il sea bass tiradito o il tuna tartar con yuzu kosho, si continua con una sorta di "arrabiata peruviana" e si arriva ai nigiri. Non mancheranno gli hand roll preparati e serviti uno alla volta (il loro prezzo si aggira tra i 5 e i 9,5 euro).

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