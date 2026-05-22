Compleanno casalingo per José Hernandez: il fidanzato di Chiara Ferragni indossa l’orologio da 11mila euro

Josè Hernandez festeggia oggi il compleanno e la fidanzata Chiara Ferragni lo ha sorpreso con torta e candeline allo scoccare della mezzanotte. In quanti hanno notato l’orologio di lusso al braccio dell’imprenditore colombiano?

Chiara Ferragni ha ripreso la sua vita in mano dopo gli anni difficili vissuti tra il divorzio da Fedez e lo scandalo dei pandori Balocco. Ora sembra aver ritrovato la serenità sia personale che lavorativa. Archiviata la storia con Giovanni Tronchetti Provera, inoltre, da qualche tempo appare sempre più vicina a Josè Hernandez, imprenditore colombiano con cui ha intrapreso una relazione dalla scorsa estate. Dopo che quest'ultimo era stato con lei sul Lago di Como per la festa di compleanno, nelle ultime ore è apparso per la prima volta tra le Stories dell'imprenditrice, il motivo? Ha spento le candeline durante una festa casalinga improvvisata.

La festa a sorpresa per Josè Hernandez

Oggi, venerdì 22 maggio, Josè Hernandez compie gli anni (anche se al momento non si sa nulla sulla sua età) e allo scoccare della mezzanotte ha ricevuto una dolce sorpresa dalla fidanzata Chiara Ferragni. I due si trovavano nella casa milanese dell'imprenditrice quando quest'ultima ha portato in salone una torta mimosa decorata con panna e frutta fresca. Non sono mancate le candeline colorate "a spirale", che il compagno non ha esitato a spegnere emozionato e divertito. Nella didascalia delle Stories ha scritto semplicemente "Feliz cumple colombianito hermoso", con tanto di emoticon a forma di cuore. Chi c'era a fare compagnia alla coppia? Semplicemente il cagnolino Paloma, che ha assistito alla scena comodamente steso sul pavimento.

Il compleanno casalingo di Josè Hernandez

Josè Hernandez col Rolex in acciaio e oro bianco

Per il compleanno casalingo improvvisato Josè Hernandez ha lasciato spazio alla semplicità in fatto di stile. Ha infatti indossato una semplice t-shirt bianca con una catenina d'oro giallo che si intravedeva appena attraverso il girocollo. A fare la differenza è stato l'orologio: un Rolex Datejust 41 in Oyster e oro bianco, con quadrante blu vivo e bracciale Jubilee. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand di lusso viene venduto a 11.750 euro. Insomma, a quanto pare Chiara e José condividono la stessa passione per i gioielli griffati e preziosi: quand'è che debutteranno sui social con una foto di coppia, magari in coordinato?

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Rolex Datejust 41

Un amore che sta crescendo giorno dopo giorno e sempre di più alla luce del sole. Dapprima sulle prime pagine dei giornali che li hanno immortalati nei primi mesi della frequentazione, poi sui social dove Ferragni ha condiviso una foto con lui per il proprio compleanno – e ora il video con dedica.