Salt Bae apre a Milano: dove si trova e quanto costa mangiare nel suo primo ristorante italiano

Sal Bae, alias Nusret Gökçe, ha aperto il suo primo ristorante Nusr-Et Steakhouse in Italia. Si trova a Milano, per la precisione a Casa Brera, e offre un menù davvero esclusivo: ecco quali sono i prezzi.

Sal Bae, alias Nusret Gökçe, ha fatto il suo debutto in Italia, per la precisione a Milano, dove ha appena aperto uno dei ristoranti della sua catena Nusr-Et Steakhouse. Macellaio e chef turco diventato famoso grazie al gesto di salare la carne, viene ormai considerato un vero e proprio imprenditore che vuole espandere il suo business a livello internazionale. Oltre al capoluogo lombardo, infatti, sono previste entro la fine dell'anno delle esclusive aperture anche a Roma e sul lungomare di Napoli. Dove si trova e quali sono i prezzi del nuovo ristorante milanese?

Dove si trova il ristorante di Salt Bae a Milano

Nusr-Et Steakhouse, gruppo internazionale di ristoranti di Nusret Gökçe, alias Salt Bae”, ha aperto a Milano, presso Casa Brera, per la precisione in piazzetta Maurillo Bossi, all'interno del Luxury Collection Hotel Milan. Epicentro della moda e del design, il locale punta non solo a servire piatti unici e capaci di "raccontare una storia", ma anche a creare dei ricordi indimenticabili fatti di autenticità e passione.

Nusr–Et Steakhouse Milano

Si accede attraverso un palazzo di metà ‘900 che è stato finemente ristrutturato, mentre all'interno a trionfare è la contemporaneità. Tavoli in legno, divani in pelle, poltrone grigie e aiuole di fiori colorati: a fare da sfondo all'interno del ristorante non manca la cantina dei vini, dalla quale ogni clienti può scegliere il suo preferito.

Nusr–Et Steakhouse Milano

Il menù e i prezzi del ristorante milanese di Salt Bae

Quanto costa una cena al ristorante milanese di Salt Bae? Trattandosi di cucina di lusso, i prezzi sono molto elevati: gli amanti del salato possono ordinare un piatto di Bresaola di Wagyu a 60 euro, un New York Striploin a 115 euro oppure un Saltbae Tomahawk a 285 euro, mentre per un dolce come il Baklava si può arrivare a spendere anche 29 euro.

Meat sushi

I piatti più esclusivi e preziosi sono quelli a base di carne ricoperti d'oro, dal Gold Burger da 150 euro alla Golden Giant Tomahawk, ovvero una bistecca d'oro, il cui prezzo è di 690 euro. Non manca la carta dei vini di lusso: si parte da poco più di 75 euro per un Pinot nero del 2021 e si arriva a 5.800 euro per una bottiglia di Petrus del 2017.