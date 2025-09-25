stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Salt Bae apre a Milano: dove si trova e quanto costa mangiare nel suo primo ristorante italiano

Sal Bae, alias Nusret Gökçe, ha aperto il suo primo ristorante Nusr-Et Steakhouse in Italia. Si trova a Milano, per la precisione a Casa Brera, e offre un menù davvero esclusivo: ecco quali sono i prezzi.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sal Bae, alias Nusret Gökçe, ha fatto il suo debutto in Italia, per la precisione a Milano, dove ha appena aperto uno dei ristoranti della sua catena Nusr-Et Steakhouse. Macellaio e chef turco diventato famoso grazie al gesto di salare la carne, viene ormai considerato un vero e proprio imprenditore che vuole espandere il suo business a livello internazionale. Oltre al capoluogo lombardo, infatti, sono previste entro la fine dell'anno delle esclusive aperture anche a Roma e sul lungomare di Napoli. Dove si trova e quali sono i prezzi del nuovo ristorante milanese?

Dove si trova il ristorante di Salt Bae a Milano

Nusr-Et Steakhouse, gruppo internazionale di ristoranti di Nusret Gökçe, alias Salt Bae”, ha aperto a Milano, presso Casa Brera, per la precisione in piazzetta Maurillo Bossi, all'interno del Luxury Collection Hotel Milan. Epicentro della moda e del design, il locale punta non solo a servire piatti unici e capaci di "raccontare una storia", ma anche a creare dei ricordi indimenticabili fatti di autenticità e passione.

Nusr–Et Steakhouse Milano
Nusr–Et Steakhouse Milano

Si accede attraverso un palazzo di metà ‘900 che è stato finemente ristrutturato, mentre all'interno a trionfare è la contemporaneità. Tavoli in legno, divani in pelle, poltrone grigie e aiuole di fiori colorati: a fare da sfondo all'interno del ristorante non manca la cantina dei vini, dalla quale ogni clienti può scegliere il suo preferito.

Leggi anche
Qual è (e quali sono i prezzi) del miglior ristorante d'asporto del 2025 secondo Uber Eats
Nusr–Et Steakhouse Milano
Nusr–Et Steakhouse Milano

Il menù e i prezzi del ristorante milanese di Salt Bae

Quanto costa una cena al ristorante milanese di Salt Bae? Trattandosi di cucina di lusso, i prezzi sono molto elevati: gli amanti del salato possono ordinare un piatto di Bresaola di Wagyu a 60 euro, un New York Striploin a 115 euro oppure un Saltbae Tomahawk a 285 euro, mentre per un dolce come il Baklava si può arrivare a spendere anche 29 euro.

Meat sushi
Meat sushi

I piatti più esclusivi e preziosi sono quelli a base di carne ricoperti d'oro, dal Gold Burger da 150 euro alla Golden Giant Tomahawk, ovvero una bistecca d'oro, il cui prezzo è di 690 euro. Non manca la carta dei vini di lusso: si parte da poco più di 75 euro per un Pinot nero del 2021 e si arriva a 5.800 euro per una bottiglia di Petrus del 2017.

Golden Giant Tomahawk
Golden Giant Tomahawk
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
Milano Fashion Week
Rivoluzione Gucci: la prima sfilata di Demna è un film di Hollywood
Roberto Cavalli collezione Primavera/Estate 2026
Roberto Cavalli collezione Primavera/Estate 2026
Cecilia Rodriguez, il look premaman è un omaggio a Clara Isabel
Cecilia Rodriguez, il look premaman è un omaggio a Clara Isabel
Chiara Ferragni, cosa ha indossato ai Black Carpet Awards 2025
Chiara Ferragni, cosa ha indossato ai Black Carpet Awards 2025
Marco Mengoni contro il dress code da sfilata
Marco Mengoni contro il dress code da sfilata
Etro collezione Primavera/Estate 2026
Etro collezione Primavera/Estate 2026
N21 collezione Primavera/Estate 2026
Fendi collezione Primavera/Estate 2026
Missoni collezione Primavera/Estate 2026
Demi Moore con l'abito d'oro inaugura la "Gucci era" di Demna
Diesel collezione Primavera/Estate 2026
Demna svela a sorpresa la prima collezione Gucci
Il blazer in autunno va indossato senza nulla sotto, come Cristina Marino
La rinascita in bianco di Rocìo Munoz Morales
Il calendario delle sfilate e gli eventi dal 23 al 29 settembre
Novità, tra Direttori Creativi al debutto e compleanni da festeggiare
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views