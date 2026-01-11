The White Lotus 4, la nuova serie sarà girata in un castello sulla Costa Azzurra

Château de la Messardière

Non si sa ancora la data di uscita della quarta stagione dell’iconica serie The White Lotus, anche se si sospetta tra fine 2026 e inizio 2027, e il suo ideatore nonché regista, Mike White ha lasciato trapelare poco anche della trama, affermando però che non mancheranno i soliti misteri e omicidi da risolvere che gli appassionati della serie conoscono bene. Si conoscono invece le location che faranno da sfondo a questi omicidi: la principale sarà lo Château de la Messardière a Saint-Tropez, uno dei più belli e lussuosi dell’intera Costa Azzurra, accompagnato poi da alcune scene girate in altre proprietà della zona e a Parigi. Il castello è davvero un piccolo gioiello della Costa Azzurra, una proprietà a 5 stelle che con le sue suite raffinate, i suoi ampi giardini e una vista incredibile sulla baia di Saint-Tropez offre ambientazioni perfette per la scenografia della serie. Tra piscine panoramiche, accesso diretto alla spiaggia e servizi di altissimo livello, lo scenario che vedremo in The White Lotus 4 unisce il fascino storico della costruzione ottocentesca a comfort più moderni, facendo di questa location una parte importante della narrazione di lusso, mistero e tensione che contraddistingue la serie.

Château de la Messardière, Saint Tropez, Francia

Château de la Messardière, Saint Tropez

Mike White non ha scelto a caso lo Château de la Messardière come location principale per la quarta stagione di The White Lotus. Il castello, infatti, è davvero il simbolo dell’eleganza e del lusso francesi, appartiene alla prestigiosa catena di hotel a 5 stelle Airelles e fu costruito nel XIX secolo come regalo di nozze da Gabriel Dupuy d’Angeac, un ricco mercante di cognac, per la figlia Louise Dupuy D’Angeac e il marito, l’ufficiale di cavalleria Henry Brisson de La Messardière.

Una delle suite del castello, la Suite Prestige

Lo Château subì poi diversi passaggi di proprietà come accade spesso nella storia dei castelli e venne anche abbandonato, ma fu finalmente restaurato nel 1989 sotto la guida di Jean-Claude Rochette, capo architetto dei Monuments Historiques di Francia. Grazie al restauro del ’89 il castello riuscì a combinare lo stile del passato, quello originale risalente alla costruzione, con elementi più moderni: moresco, orientale, mediterraneo, fiorentino e provenzale. Nel 2019 poi, con l’ingresso nel gruppo Airelles, ci furono le ultime modifiche che confermarono il suo status di Palace, rendendo ogni angolo della proprietà un perfetto equilibrio tra storia, panorama e lusso contemporaneo. Tra le esperienze che completano il soggiorno ci sono spa di alto livello, piscine con vista sul Mediterraneo, accesso privato alla spiaggia, una casa delle farfalle, orti mediterranei per passeggiate all’aperto e laboratori di pasticceria per scoprire la cucina della regione.

Lo Château de la Messardière

Quanto costa dormire al Château de la Messardière

Dormire allo Airelles Saint-Tropez Château de la Messardière è un’esperienza d’elite e anche i prezzi riflettono l’altissimo livello dell’hotel. Le tariffe variano in base alla stagione e alla tipologia di camera o suite scelta, spaziando da soluzioni relativamente "accessibili" per standard ultra-luxury fino a suite e residenze private di grandissima superficie. A prescindere dalla stagione, i prezzi non sono mai inferiori a circa 1200euro a notte, mentre in media o alta stagione si possono alzare anche tra i 2000 euro e 3000 euro a notte. Le camere superior offrono viste sui giardini o sulla piscina, ma sono le suite, come la Suite Belvédère con terrazza panoramica, la Suite Riviera con vasca idromassaggio privata o la Suite Prestige, ad attrarre gli ospiti da tutto il mondo.