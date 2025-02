Perché la terza stagione di The White Lotus porterà un boom di turisti in Thailandia

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Un'immagine di White Lotus 3

Lunedì 17 febbraio va in onda su Sky e Now TV in esclusiva la terza stagione di The White Lotus, una delle serie più amate e premiate degli ultimi anni. Basti pensare che la prima stagione ha vinto 10 Emmy Awards, mentre la seconda ne ha conquistati cinque più un Golden Globe. La serie racconta le vicende di un gruppo di turisti ricchissimi che alloggiano in un resort, tra vicende drammatiche e risvolti crime. La serie creata da Mike White ha scelto come location le Hawaii nella prima stagione, la Sicilia nella seconda e ora la Thailandia. Il successo internazionale di The White Lotus ha portato il turismo di massa nei luoghi interessati dalla serie, provocando un fenomeno di overtourism, soprattutto in Sicilia. Ora la Thailandia si prepara all'eventuale boom di turismo che potrebbe interessare alcune delle sue mete più celebri.

La Thailandia in The White Lotus: tutti i luoghi

The White Lotus, serie satirica dall'atmosfera dark con un tocco drama, vede tra i protagonisti del cast Carrie Coon, Michelle Monaghan, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Walton Goggins, Parker Posey e Patrick Schwarzenegger. La serie è ambientata tra Koh Samui, una delle isole più glamour e di tendenza della Thailandia, Bangkok e Phuket, località sull'omonima isola.Koh Samui, situata nel Golfo della Thailandia, è la seconda isola più grande del Paese dopo Phuket. Le sue coste di sabbia bianca sono ricche di hotel di lusso e resort, perfetti per ambientare una serie come questa.

Il Four Season Resort Koh Samui | Foto Four Season Resort Koh Samui

La vera star della terza stagione infatti è il Four Season Resort Koh Samui, che ha rimpiazzato l'originario il White Lotus Resort & Spa. Qui si svolgono le scene principali della serie, insieme a un'altra location di lusso: il Singing Bird Lounge, ovvero il bar dell'Anantara Lawana Koh Samui Resort. Tra gli altri resort e attrazioni di Koh Samui che, secondo quanto riporta Cnn, è possibile riconoscere già nel trailer della nuova stagione, ci sono la spiaggia di Choeng Mon, l'Am Samui Resort Taling Ngam, il tempio Wat Phu Khao Thong, il Dusit Dheva Cultural Center, il Cape Fahn Hotel e il Pi Samui Beach Club and Restaurant.

Oltre alla splendida Koh Samu, altre scene di The White Lotus sono state girate sull'isola più grande della Thailandia, Phuket, nel Mare delle Andamane. Le scene della cena che sono state girate hanno come location un altro hotel di lusso, il ristorante Ta Khai del Rosewood Phuket. Insomma, le strutture più lussuose della Thailandia sono state coinvolte: per questo da quando, all'inizio del 2024, è stato confermato che la terza stagione sarebbe stata ambientata in Thailandia, si è parlato molto dell'inevitabile impatto che la serie avrà sulla crescita del turismo.

Le ricerche per la Thailandia aumentano del 40% in vista della terza stagione

"Le bellezze naturali esotiche del regno, i ricchi siti storici e i paesaggi variegati sono gli scenari perfetti per condividere la nostra affascinante cultura, la fantastica cucina, le offerte di benessere e di lusso di altissimo livello e, soprattutto, la nostra gente e l'ospitalità thailandese", ha commentato il governatore dell'Autorità del Turismo della Thailandia Thapanee Kiatphaibool in un comunicato stampa successivo all'annuncio. Molte compagnie turistiche e resort hanno già messo a punto pacchetti a tema White Lotus per la Thailandia, mentre una fonte di Hotels.com riferisce alla CNN che le ricerche per Koh Samui sono aumentate del 40% in vista della terza stagione.

L'isola probabilmente registrerà un incremento nelle settimane a venire, dopo l'uscita della serie. Secondo Hotels.com, la seconda stagione di White Lotus aveva portato a un aumento del 300% delle ricerche relative al San Domenico Palace.