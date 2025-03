video suggerito

Le tappe della terza puntata di Pechino Express 2025: percorso e location in Thailandia del 27 marzo Per la quarta puntata di Pechino Express i viaggiatori fanno tappa in Thailandia. Dopo le Filippine, le coppie rimaste dovranno affrontare un lungo percorso che toccherà tre diverse tappe. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tempio di Wat Pha Sorn Kaew | Foto Sky

Giovedì 27 marzo 2025 va in onda su Sky e in streaming su NOW la quarta puntata di Pechino Express. Dopo le Filippine, ora è la volta della Thailandia: i viaggiatori dovranno percorrere 450 chilometri da Khon Kaen, una delle città più importanti del Paese situata a nord-est, a Phitsanulok, con tappa intermedia sulle colline di Khek Noi. Dopo la seconda eliminazione, quella di Virna Toppi e Nicola Del Freo "I Primi Ballerini", i concorrenti rimasti sono: Jury Chechi e Antonio Rossi, i "Medagliati", poi i "Complici" Dolcenera e Gigi Campanile, i "Cineasti" Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli "Estetici" Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le "Sorelle" Samanta e Debora Togni, i "Magici" Jey e Checco Lillo, infine le "Atlantiche" Ivana Mrazova e Giaele De Donà. Scopriamo qualcosa in più sulle tappe di questa puntata.

La prima tappa è Khon Kaen

La prima tappa è Khon Kaen, città che fa parte del sottodistretto di Nai Mueang. Il Parco nazionale di Phu Wiang è una delle attrazioni principali. Tra le attrazioni c'è il Phra Mahathat Kaen Nakhon ossia "Le reliquie del Grande Buddha" è un tempio reale thailandese nel distretto di Mueang. Si trova nella città di Wat Nong Waeng ed è stato fondato per celebrare le celebrazioni del Giubileo d'oro dell'ascesa al trono di Sua Maestà Bhumibol Adulyadej e per celebrare il 200esimo anniversario della fondazione della provincia di Khon Kaen.

Il tempio di Khon Kaen

Il monastero e tempio Khek Noi

Una delle tappe della punta è Khek Noi, ossia un tambon, un sottodistretto nel distretto di Khao Kho, nella provincia di Phetchabun. Uno dei monumenti principali di questa tappa, che vediamo nella puntata, è Wat Pha Sorn Kaew è un monastero e tempio buddista. Si trova a 830 metri sul livello del mare, a poche centinaia di metri dalla città di Kheam Son.

Leggi anche Dove si trova il fiume sotterraneo più lungo al mondo, terza tappa di Pechino Express 2025

Il tempio di Wat Pha Sorn Kaew | Foto Sky

La pagoda principale e gli edifici circostanti sono adornati con oltre 5 milioni di tessere di mosaico colorate e oggetti in ceramica e si trovano in una posizione di montagna. Cinque statue di Buddha seduti sono già state completate. Nei giardini si trovano un gazebo in vetro colorato e una pagoda più piccola. L'esterno del Wat principale, i giardini e gli edifici adiacenti sono completi e aperti ai visitatori, anche se l'interno del tempio principale non è ancora completo.

Il tempio di Wat Pha Sorn Kaew di notte | Foto Sky

La terza tappa Phitsanulok

La tappa finale di questa puntata è Phitsanulok, città situata a 380 km da Bangkok: il suo territorio fa parte del Distretto di Mueang Phitsanulok. La città è spesso soprannominata come Song Kwae, ovvero città dei due fiumi. I fiumi Nan e Kwae Noi sono presenti diverse case galleggianti e la struttura urbanistica della città ruota attorno alla presenza di questi due corsi d'acqua.

Le coppie di Pechino Express