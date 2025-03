video suggerito

Dove si trova il fiume sotterraneo più lungo al mondo, terza tappa di Pechino Express 2025 Nella terza puntata di Pechino Express 2025 i viaggiatori stanno per arrivare in Thailandia: in questa tappa del loro viaggio visiteranno il fiume sotterraneo più lungo al mondo, nonché una delle sette meraviglie naturali al mondo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

Alcune coppie di Pechino Express | Foto Sky

Giovedì 20 marzo arriva su Sky e in streaming su NOW la terza puntata di Pechino Express. I viaggiatori affronteranno l'ultima tappa nelle Filippine per poi partire verso la Thailandia. Il conduttore Costantino della Gherardesca e Fru guideranno le coppie da Sabang a Puerto Princesa, in un percorso lungo 105 chilometri fatto di prove avvincenti e avventure insidiose. Tra le coppie ancora in gara troviamo: Jury Chechi e Antonio Rossi "I Medagliati", poi Dolcenera e Gigi Campanile "I Complici", Nathalie Guetta e Vito Bucci "I Cineasti", Giulio Berruti e Nicolò Maltese "Gli Estetici", Samanta e Debora Togni "Le Sorelle", Virna Toppi e Nicola Del Freo "I Primi Ballerini", Jey e Checco Lillo "I Magici", infine Ivana Mrazova e Giale De Donà "Le Atlantiche". Nella terza puntata le coppie dovranno affrontare prima un trekking nella giungla e poi attraverseranno in barca il fiume sotterraneo più lungo del mondo, quello di Puerto Princesa. Scopriamo dove si trova questo luogo magico, definito spesso come una delle 7 meraviglie naturali.

Dove si trova Puerto Princesa

La tappa inizia sempre da Sabang, l'isola filippina nella Provincia di Palawan. I viaggiatori partiranno da Manlipien Beach e, dopo aver superato il villaggio di Matahimik, la prima coppia che firmerà il Libro Rosso proprio al Baywalk di Puerto Princesa otterrà l’accesso diretto alla Thailandia.

La spiaggia di Manlipien Beach

Puerto Princesa è una città delle Filippine, nella Provincia di Palawan. La città è attraversa dal fiume sotterraneo più lungo al mondo che fa parte del Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa. Il Parco nazionale si trova a 50 km a nord della città.

Il fiume a Puerto Princesa

Il Parco è entrato a far parte dei beni Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO e nel 2021 il fiume sotterraneo più lungo al mondo è stato inserito tra le Sette meraviglie naturali al mondo, stilate dalla New 7 Wonders Foundation. Il parco fa parte della catena montuosa di San Paolo e il suo fiume navigabile scorre per 4,5 km. L'underground river, così viene chiamato il fiume sotterraneo, può essere navigato grazie a tour organizzati solo per 2 km. L'acqua scorre sotto il ventre della montagna, per questo la visita consente di immergersi dentro le grotte del monte San Paolo, dove si trovano pipistrelli e un panorama suggestivo che non dimenticherete facilmente.

L'ingresso sotterraneo nel fiume sotterraneo