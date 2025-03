Dove si trova la spiaggia di Sabang con il fiume sotterraneo visitata dalle coppie di Pechino Express

video suggerito

Va in onda oggi la seconda puntata di Pechino Express, che vedrà i protagonisti raggiungere Sabang, la spiaggia filippina famosa per il suo fiume sotterraneo: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla location.

A cura di Valeria Paglionico

Continua Pechino Express, il programma presentato da Costantino della Gherardesca insieme a Fru in onda su Sky e Now Tv ogni giovedì, che quest'anno vede le coppie di concorrenti affrontare il viaggio definito "Fino al tetto del mondo", ovvero dalle Filippine al Nepal, passando per la Thailandia. Dopo la puntata di debutto della scorsa settimana, oggi, giovedì 13 marzo, i viaggiatori verranno mostrati in corsa tra San Vicente, nell’isola di Palawan, e il villaggio di San Rafael, fino ad arrivare al traguardo finale di Sabang, una paradisiaca location con un originale fiume sotterraneo: ecco tutto quello che c'è da sapere su questo luogo da sogno.

Dove si trova la spiaggia di Sabang

Nella seconda puntata di Pechino Express i viaggiatori sono ancora sull'isola di Palawan, nelle Filippine, ma il traguardo finale prevede che raggiungano la costa occidentale, esplorando l'iconica spiaggia di Sabang.

Spiaggia di Sabang

Si tratta di un luogo che sembra essere uscito da un ritratto, dove bellezza e relax si fondono totalmente, lasciando chiunque senza parole tra sabbia bianca, mare cristallino e una giungla incontaminata che circonda la baia. Si trova nelle vicinanze di un antico villaggio di pescatori, dunque leggermente fuori dai classici itinerari turistici, e permette di entrare in contatto sia con la natura che con la vera cultura filippina.

Sabang Beach

Il fiume sotterraneo da visitare in barca

La minuscola Sabang Beach è celebre per il suo fiume sotterraneo Puerto Princesa che ogni anno attira milioni di turisti da tutto il mondo. Definito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO e inserito tre le nuove 7 meraviglie della natura, è circondato dalla foresta pluviale nel Puerto Princesa Subterranean River National. Sia il fiume che il parco possono essere visitati a bordo di alcune imbarcazioni turistiche dove, armati di giubbotto di salvataggio e caschetto da esploratore, si percorre il torrente per oltre 1,5 km (ne misura più di 8 in totale), avendo così l'opportunità di ammirare da vicino le sue stalgmiti e le sue caverne aperte.

Fiume sotterraneo Puerto Princesa