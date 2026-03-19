Pechino Express fa tappa alle cascate Tumpak Sewu, considerate le più belle dell’Indonesia

Continua il viaggio di Pechino Express, il reality di Sky e Now Tv che in questa edizione vede le sue coppie di concorrenti andare alla scoperta dell'Oriente più estremo. Nella seconda tappa della corsa i viaggiatori saranno ancora in Indonesia: partiranno dal porto di Ketapang e attraverseranno dei meravigliosi paesaggi di campagna fino a Lumajang, dove troveranno il Libro Rosso. Il traguardo finale, invece, sarà alle cascate di Tumpak Sewu, considerate le più belle e maestose di tutta l'Indonesia: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa incredibile meraviglia della natura.

Le "cascate dalle mille cascate" indonesiane

Le cascate di Tumpak Sewu, chiamate anche Coban Sewu, si trovano nel bel mezzo della giungla di Giava, per la precisione ai piedi del Semeru, il vulcano più alto dell'isola, e vengono considerate le più belle di tutta l'Indonesia.

cascate di Tumpak Sewu

Letteralmente il loro nome può essere tradotto come "cascata dalle mille cascate" e il motivo è molto semplice: ci sono centinaia di piccoli flussi d'acqua che, urtando contro la roccia e vaporizzandosi nell'aria, precipitano a picco in un grosso bacino. Il fiume che le alimenta si chiama Glidik e si suddivide in numerosi rivoli prima di arrivare al burrone di circa 120 metri che dà vita allo spettacolare salto d'acqua.

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Costantino della Gherardesca alle cascate di Tumpak Sewu

Qual è il momento ideale per visitare le cascate di Tumpak Sewu

Per raggiungere Coban Sewu è necessario attraversare una serie di sentieri immersi nella natura, alcuni dei quali anche molto ripidi, ma la fatica viene ripagata dalla visione paradisiaca e scenografica che ci si ritrova di fronte. Le suggestive cascate a forma di ferro di cavallo con il vulcano Semeru sullo sfondo regalano un panorama naturale davvero mozzafiato (che sembra quasi essere uscito da una scena di Jurassic Park). Il momento dell'anno ideale per visitare le cascate indonesiana è da aprile a ottobre, ovvero durante la stagione secca, quando le acque sono pulite e senza fango. Tutto il necessario per addentrarsi nella giungla? Scarpe da trekking, costume da bagno e dry bag.