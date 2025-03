Le tappe di Pechino Express 2025: percorso e location della nuova edizione al via il 6 marzo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, giovedì 6 marzo, inizia una nuova edizione di Pechino Express, il programma presentato da Costantino della Gherardesca insieme all'inviato speciale Fru che racconta il viaggio adrenalinico e sfiancante delle 9 coppie protagoniste (dai Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi ai Complici Dolcenera e Gigi Campanile, fino ad arrivare alle Sorelle Samanta e Debora Togni e alle Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà). Le puntate andranno in onda ogni settimana su Sky e Now tv e vedranno i concorrenti percorrere 6.000 chilometri nell'Asia Meridionale. Attraverseranno tre diversi paesi, Filippine, Thailandia e Nepal, facendo tappa in luoghi iconici, mercati locali e foreste incontaminate: ecco tutti i dettagli sulle tappe del viaggio televisivo.

Filippine

Le tappe nelle Filippine a Pechino Express

Il viaggio di quest'anno di Pechino Express si chiama "Fino al tetto del mondo" perché svilupperà in altezza, partendo dalle spiagge dell'Oceano Pacifico e arrivando sulle vette più alte del pianeta. Le condizioni climatiche e ambientali saranno in continuo cambiamento e richiederanno ai protagonisti resistenza e forza.

Coron, Palawan

Si partirà dalle Filippine, per la precisione dall’isola di Palawan, un vero e proprio paradiso fatto di spiagge incontaminate, lagune color smeraldo e magnifiche scogliere calcaree. Tra le tappe fatte dai concorrenti ci saranno quella al fiume sotterraneo Puerto Princesa, quella a El Nido, un eden tropicale fatto di sabbia bianca, lagune mozzafiato e fondali sa sogno, e quella a Coron, location in cui i laghi si fondono con isole rocciose e relitti storici.

El Nido, Palawan

Pechino Express 2025: il viaggio in Thailandia

La seconda tappa di Pechino Express sarà la Thailandia, per la precisione la zona settentrionale del paese fatta di altopiani misteriosi e giungle imprevedibili. Si partirà da Chiang Mai, letteralmente "Città nuova", ovvero un centro culturale in cui tradizione e modernità si fondono. Fondata nel XIII secolo, conta oltre 300 templi e ha mantenuto intatte le mura storiche che delimitano il centro.

Chiang Mai, Thailandia

Nel corso delle puntate i concorrenti visiteranno il Wat Chedi Luang, una iconica struttura in stile medievale, e il Wat Phra Singh con la sua architettura Lanna. Si continuerà poi con la visita alle colline di Doi Saket e al monte Doi Suthep, dove si potranno ammirare tramonti da sogno. Non mancheranno i giri nei mercati locali e il contatto diretto con i locali, famosi per la loro calorosa ospitalità.

Wat Chedi Luang

In Nepal sulla vetta dell'Everest

Il viaggio di Pechino Express si concluderà in Nepal, un paese piccolo ma dalla storia millenari, famoso per la sua spiritualità e le sue tradizioni leggendarie. La capitale Kathmandu riunisce antichi templi e mercati moderni e vivaci, mentre i villaggi montani permetto di entrare in contatto con la parte più naturale e wild del paese.

Everest, Nepal

A farla da padrone è però la catena montuosa dell’Himalaya: in Nepal sorgono 8 delle 10 montagne più alte del mondo, prima tra tutte l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza. Scalarlo è letteralmente un'impresa epica ma, sebbene richieda non poca fatica, offre esperienze uniche, dal trekking in foreste secolari alla visita alle comunità che vivono in perfetta armonia con le montagne. Quale delle coppie in gara riuscirà a ottenere la vittoria di fronte queste adrenaliniche sfide?