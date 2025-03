Pechino Express 2025 in tv e in streaming: dove vedere le puntate su Sky e NOW

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 6 marzo è iniziata la nuova stagione di Pechino Express 2025. Le nove coppie in gara stanno affrontando l'itinerario ‘Fino al tetto del mondo', partendo dalle Filippine e arrivando fino in Nepal, attraversando il nord della Thailandia. L'appuntamento è ogni giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now.

Pechino Express in tv su Sky ogni giovedì sera

La prima puntata di Pechino Express 2025 è andata in onda su Sky Uno giovedì 6 marzo, a partire dalle ore 21.30. Le nove coppie di viaggiatori, guidate da Costantino della Gherardesca e dall'inviato speciale Fru, sono partiti dalle Filippine e hanno affrontato una tappa lunga oltre 140 chilometri. Il viaggio però è solo all'inizio. Per seguire le avventure dei concorrenti in gara l'appuntamento è ogni giovedì sera, sempre in prima serata su Sky Uno.

Come vedere Pechino Express in streaming senza Sky

Sarà possibile vedere Pechino Express 2025 anche in streaming su Now. Il programma condotto da Costantino della Gherardesca fa parte dei contenuti inclusi nel Pass Cinema & Entertainment della piattaforma streaming, che offre diverse soluzioni per quanto riguarda il costo, i contenuti accessibili e le opzioni di visione simultanea. Non è stata annunciata per il momento nessuna replica in chiaro su TV8, il canale che anche negli anni scorsi ha proposto la possibilità di vedere la stagione senza abbonamento. È probabile che avverrò diversi mesi dopo la fine dell'edizione su Sky, quindi a stagione conclusa, ma al momento non è certo.