Pechino Express 2026, la coppia eliminata della terza puntata, i vincitori e la classifica dei viaggiatori

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Giovedì 26 marzo è andata in onda la terza puntata di Pechino Express 2026. La tappa è stata eliminatoria. Una coppia ha dovuto lasciare il programma di Costantino della Gherardesca. Eliminati gli Ex Steven Basalari e Viviana Vizzini. A vincere la terza puntata, invece, sono stati i Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino. Le nove coppie sono partite da Pasar Burung e hanno visitato mete suggestive come il Monte Bromo e Tongas Kulon.

Gli Ex eliminati nella seconda puntata di Pechino Express

Gli Ex sono gli eliminati della terza puntata di Pechino Express. Viviana Vizzini e Steven Basalari hanno dovuto abbandonare il gioco. Steven Basalari, imprenditore e influencer, nonostante l'amarezza ha detto di essere in pace con se stesso perché sa di essersi messo in gioco: "Ho dormito in mezzo alle formiche, ho faticato tutto il giorno. Non sono stato il ricco che viene qua e fa il fighetto". Ha confidato di avere fatto i conti con "limiti mentali" dovuti alle sue debolezze. Viviana Vizzini, Miss Universo 2020 e volto di Avanti un altro, ha spiegato che di certo non si aspettava che il suo ex fidanzato cambiasse. Tuttavia, sperava che si dimostrasse più comprensivo e che le venisse incontro nelle situazioni più complesse. Questo viaggio poteva essere un'occasione per recuperare la loro relazione, ma i due non hanno avuto il tempo di farlo. La classifica, intanto, vede al primo posto I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino. Le DJ, Jo Squillo e Michelle Masullo, hanno vinto la prova immunità.

I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino; I Veloci Fiona May e Patrick Stevens; Le Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani; Gli Spassusi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni; Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano; I Rapper Dani Faiv e Tony 2Milli; I Comedians Tay Vines e Assane Diop.

Il racconto della terza puntata del 26 marzo

Nella terza tappa di Pechino Express 2026, andata in onda giovedì 26 marzo, le nove coppie hanno ripreso il loro viaggio. I concorrenti sono partiti da Pasar Burung, poi hanno raggiunto il Monte Bromo dove hanno trovato Costantino Della Gherardesca ad attenderli con il libro rosso. Quindi si sono diretti al villaggio Tongas Kulon e qui hanno dovuto faticare per cercare qualcuno che li ospitasse per la notte. Il giorno seguente hanno raggiunto Lillo a Pasuruan. Il viaggio si è concluso con le ultime due tappe nella città di Mojokert Jurangasari e, infine, al centro ferroviario Kota Madium.