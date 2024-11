video suggerito

Qual è il Paese incoronato Destinazione dell’anno 2025 Ecco il posto da visitare assolutamente nel 2025, un Paese perfetto per ogni tipo di turista e vacanza visto che ha un’offerta variegata che accontenta tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fuochi d'artificio al Tempio di Wat Arun

Travel + Leisure ha annunciato, come di tradizione, la nuova Destinazione dell'Anno. È da 50 anni che la guida informa e dà suggerimenti ai lettori, è un punto di riferimento del settore e stavolta la sua attenzione si è poggiata su un Paese in particolare, eleggendolo il posto da visitare assolutamente nel 2025. In passato l'hanno spuntata Costa Rica, Giappone, anche l'Italia. Ora è la volta della Thailandia.

Perché andare in Thailandia

Jeninne Lee-St. John, caporedattore di Travel + Leisure Southeast Asia, nel suo editoriale ha spiegato che questo Paese può inizialmente spaventare: il caos, il traffico, la difficoltà di spostarsi. Ma c'è un mondo da scoprire e di cui innamorarsi, un mondo bellissimo nelle sue contraddizioni. L'ospitalità di alcuni dei migliori hotel di lusso al mondo, la scena gastronomica molto viva (ci sono anche ristoranti stellati), la vita notturna, le 1430 isole paradisiache, i paesaggi del nord montuoso, tanta arte, festival iconici, animali in via di estinzione. "Ti prometto che te ne innamorerai per sempre" ha concluso nell'editoriale.

Tempio di Wat Mahathat nel distretto del Parco Storico di Sukhothai, patrimonio mondiale dell'UNESCO

I redattori della rivista si sono focalizzati ciascuno su un diverso aspetto del Paese, di interesse per i possibili turisti provenienti da ogni parte del mondo. Dai locali ai parchi, dai festival ai ristoranti, dalle spiagge più belle agli hotel più lussuosi, è stato preso tutto in esame, proprio per evidenziare quanto la Thailandia abbia un'offerta variegata. Eric Wilson, per esempio, si è soffermato sul fatto che contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la Thailandia è un posto molto accogliente per la comunità LGBTQIA+. L'estate scorsa il parlamento thailandese ha votato a favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso, diventare il primo Paese del Sud-est asiatico a legalizzare queste unioni.

Laguna di Pileh nell'isola di Phi Phi Leh

I posti più belli in Thailandia

Nella lista dei posti da visitare assolutamente, una volta arrivati in Thailandia, c'è davvero di tutto. Meagan Perforatrice, con l'aiuto di una guida turistica locale, ne ha selezionati 20 tra città, isole, spiagge, riserve naturali, templi: ogni posto contribuisce ad avere una visione completa di questo Paese così complesso, che però non delude mai. Ovviamente non si può non fare un salto nella frenetica ed energica Bangkok, la capitale, seguita dalla città settentrionale di Chiang Mai, amatissima dai turisti perché ha un ritmo di vita più lento, ma è piena di posti da scoprire. A queste due si aggiungono poi Lampang, dove sembra che il tempo si sia fermato e Kanchanaburi, avvolta nella fitta giungla.

Bangkok

L'isola forse più famosa è l'Isola di Phi Phi nel mare delle Andamane: è stata portata alla ribalta del pubblico circa 20 anni fa grazie al film The Beach con Leonardo Di Caprio, ambientato nella vera Maya Bay. Dal 2018 al 2022, la spiaggia è stata addirittura chiusa a causa del turismo eccessivo che stava distruggendo la barriera corallina della baia, ma ora è di nuovo aperta ai visitatori, ma con alcune nuove regole e normative (tra cui la chiusura annuale di due mesi ). Da ricordare anche le rovine del tempio di Ayutthaya e le rovine del tempio di Sukhothai, luoghi intrisi di storia, fascino e magia. Ci sono poi il Parco Khao Yai Naitonal, il mercato notturno a Pai. Insomma, la Thailandia può accontentare davvero tutti, da chi cerca una vacanza all'insegna del relax a chi vuole immergersi nella natura e vivere avventure.