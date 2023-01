The White Lotus: quanto costa dormire nella villa della serie in Sicilia La seconda stagione di The White Lotus, vincitrice del Golden Globe 2023 come miglior miniserie, è stata ambientata in Sicilia in luoghi che esistono davvero e dove si può soggiornare.

la villa di The White Lotus in Sicilia

Ha fatto grande notizia non molto tempo fa l'apparizione dell'attrice italiana Sabrina Impacciatore allo show di Jimmy Kimmel in America come attrice della serie dark comedy di successo The White Lotus. Si tratta della produzione creata, sceneggiata e diretta da Mike White, vincitrice del Golden Globe 2023 come miglior miniserie, che per la seconda stagione è stata ambientata in Sicilia. La sorpresa della presenza di Sabrina Impacciatore si accompagna alla meraviglia di scoprire che molti dei luoghi della serie sono reali, come la villa i cui affreschi sono protagonisti della sigla iniziale The White Lotus. vediamo dove si trova e quanto costa un soggiorno nella lussuosa abitazione.

Una scena di The White Lotus nella villa in Sicilia

The White Lotus segue le vicissitudini personali e professionali dello staff e degli ospiti di un resort in Sicilia. Se la serie viene girata principalmente a Taormina, dentro e fuori il Four Seasons San Domenico Palace, la sigla iniziale della serie mostra gli affreschi di una villa a Palermo. Si tratta di Villa Tasca , a pochi chilometri dal capoluogo siciliano, che è una splendida proprietà del 1500 dove si può anche soggiornare per vivere come i protagonisti di The White Lotus.

L’ingresso di Villa Tasca

Villa Tasca è una maestosa architettura neoclassica immersa in oltre otto ettari di giardino. L'abitazione offre agli ospiti una piscina circondata dal verde e quattro camere da letto con bagno privato. La doppia scalinata conduce gli ospiti al piano nobile, dove si trovano il soggiorno e la sala da pranzo. Questa villa rinascimentale è una tenuta, tra Palermo e Monreale, che risale al 1500, mentre i sontuosi giardini romantici sono stati realizzati alla fine del 1800 con un laghetto e un tempietto circolare.

La piscina di Villa Tasca

La villa prende il nome dalla famosa villa Camastra dei conti Mastrogiovanni Tasca d'Almerita. Gli ambienti interni sono caratterizzati da soffitti alti, ampie finestre e opere d'arte e di design italiano. Affreschi paesaggistici in stile eclettico decorano le pareti della casa e si affiancano a pavimenti in pietra lucida e importanti tappeti. La casa è dotata anche di una sala da biliardo, una sala per musica e per le danze, un bar e uno staff a completa disposizione degli ospiti della villa.

Uno dei saloni della villa

Gli interni della villa trasportano gli ospiti nel mondo lussuoso di The White Lotus. Al momento la villa si può affittare solo nella sua interessa su Airbnb. Ospita fino a otto persone e può essere presa solo per soggiorni oltre le tre notti. Il costo è di 5.500 euro a notte per sentirsi come nella miniserie di successo.