Le attrici italiane di White Lotus in intimo per Kim Kardashian: chi sono Beatrice Grannò e Simona Tabasco Beatrice Grannò e Simona Tabasco interpretano Mia e Lucia nella serie HBO ‘The White Lotus’: il loro ruolo ha colpito l’attenzione di Kim Kardashian, che le ha volute nella sua nuova campagna.

A cura di Beatrice Manca

foto di Donna Trope via Instagram @kimkardashian

Dal set di White Lotus alla campagna internazionale del brand di lingerie di Kim Kardashian: è la storia di Simona Tabasco e Beatrice Grannò, le attrici italiane che interpretano Lucia e Mia, amiche e colleghe. Ora sono diventate le testimonial della linea di lingerie firmata Kardashian, Skims, per San Valentino.

Kim Kardashian è una fan di The White Lotus

Oltre a essere una famosa influencer e star dell'omonimo reality show, Kim Kardashian ha un brand di biancheria intima e loungewear, Skims. In occasione di San Valentino ha lanciato una linea romantica di lingerie in total pink, con pizzo e stampe a forma di cuore. Per interpretarla ha chiamato Simona Tabasco e Beatrice Grannò, notate durante una maratona della serie cult ambientata a Taormina: "Ho visto The White Lotus e dovevo avere le mie ragazze!", ha scritto entusiasta su Instagram condividendo i primi scatti della campagna.

La campagna di Skims con Simona Tabasco e Beatrice Grannò

Simona Tabasco e Beatrice Grannò hanno rispettivamente 28 e 29 anni e, oltre ad aver recitato insieme nella serie HBO, sono amiche nella realtà: proprio questo legame di complicità ha colpito Kim Kardashian e Donna Trope, che ha scattato la campagna. Nella serie interpretano Mia e Lucia, due amiche che lavorano come escort di lusso: sono due ragazze ambiziose e determinate a conquistarsi un posto nel mondo, senza paura di osare e di forzare un po' le regole. Da Taormina le due attrici hanno conquistato gli Stati Uniti: la campagna di Skims in cui posano in lingerie rosa candy e tacchi a spillo è già virale e sono ufficialmente le regine di San Valentino!